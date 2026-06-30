رشد ۵۳ درصدی صادرات خراسان جنوبی؛ ماهیرود در مسیر تقویت تجارت مرزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کوهگرد پیش از ظهر سه‌شنبه در کارگروه توسعه صادرات استان اظهار کرد: با وجود شرایط و محدودیت‌های موجود، به واسطه برگزاری جلسات مستمر و اتخاذ تصمیمات مناسب، روند صادرات از گمرکات استان بدون مشکل جدی ادامه یافته است.

وی افزود: بسیاری از کالاهایی که پیش از این از سایر استان‌ها صادر می‌شد، اکنون از طریق گمرکات خراسان جنوبی اظهار و صادر می‌شود که نشان‌دهنده افزایش نقش استان در تجارت خارجی است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد سه ماهه نخست سال بیان کرد: ارزش صادرات استان در این مدت به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳ درصد رشد داشته و از نظر وزنی نیز با ثبت حدود ۷۴۰ هزار تن، افزایش ۷۴ درصدی را تجربه کرده است.

کوهگرد عمده کالاهای صادراتی استان را شمش آهن، آهن‌آلات، سیمان، محصولات کشاورزی و تخم‌مرغ عنوان کرد و گفت: این کالاها به کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و ترکمنستان صادر شده‌اند.

وی با اشاره به صادرات انجام‌شده در قالب ماده ۱۱۶ قانون امور گمرکی افزود: در این بخش بیش از چهار میلیون و ۷۵۲ هزار دلار صادرات ثبت شده است که البته نسبت به سال گذشته کاهش داشته و بخشی از صادرات در آمار رسمی استان محاسبه شده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی درباره واردات نیز اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه واردات کالاهای اساسی و همچنین اجرای طرح کولبری، طی سه ماهه نخست سال ارزش واردات استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۰ درصد و از نظر وزنی ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: بخش عمده واردات استان را کالاهای اساسی از جمله برنج و همچنین کالاهای واردشده از طریق کولبری تشکیل می‌دهد.

کوهگرد همچنین از افزایش ترانزیت کالا از مسیر خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در سه ماهه نخست سال بیش از ۲۰ هزار تن کالای ترانزیتی از این مسیر عبور کرده که از نظر وزنی ۱۴ درصد رشد داشته است.

وی با تأکید بر افزایش ترانزیت کالاهای افغانستان از مرز ماهیرود، افزود: در حالی که سال گذشته حجم ترانزیت از این مسیر بسیار محدود بود، امسال با تغییر مسیر تجارت، بیش از ۱۵ هزار تن کالا از طریق مرز ماهیرود ترانزیت شده که نشان‌دهنده رشد قابل توجه جایگاه این مرز در مبادلات منطقه‌ای است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با اشاره به بازارهای هدف صادراتی استان گفت: افغانستان همچنان مهم‌ترین مقصد صادراتی خراسان جنوبی است و پس از آن پاکستان، عراق، ترکیه، ترکمنستان، روسیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و ازبکستان از دیگر مقاصد کالاهای صادراتی استان به شمار می‌روند.