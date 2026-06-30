به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بذری پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: نظارت بر عملکرد وسایل سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی از برنامههای مستمر ادارهکل استاندارد خراسان جنوبی است و در همین راستا طی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۱۴۰ آزمون بر روی این تجهیزات در سطح استان انجام شد.
وی با بیان اینکه ترازوها، باسکولها و سایر تجهیزات اندازهگیری نقش مهمی در صحت معاملات دارند، افزود: این وسایل به صورت دورهای مورد آزمون و کنترل قرار میگیرند تا از انطباق عملکرد آنها با استانداردهای ملی و الزامات قانونی اطمینان حاصل شود.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی ادامه داد: آزمونهای انجام شده مراکز تجاری، صنفی و خدماتی استان را در بر میگیرد و با هدف ایجاد شفافیت در مبادلات، افزایش اعتماد عمومی و صیانت از حقوق خریداران و فروشندگان اجرا میشود.
بذری با تأکید بر اینکه دقت در اندازهگیری، یکی از ارکان اصلی معاملات عادلانه است، گفت: ادارهکل استاندارد با پایش مستمر وسایل سنجش، بر رعایت قوانین در مراکز عرضه کالا و خدمات نظارت دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.
وی از بهرهبرداران و صاحبان واحدهای صنفی خواست با انجام بهموقع آزمونهای ادواری و رعایت ضوابط استاندارد، در ارائه خدمات دقیق و حفظ حقوق شهروندان مشارکت کنند.
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