فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای برنامههای گسترده فرهنگی، آموزشی و خدماتی این مجموعه برای مشارکت در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: بیش از ۶۰ مرکز شامل مدارس، مراکز رفاهی فرهنگیان و اردوگاههای دانشآموزی برای خدمترسانی و اسکان زائران آمادهسازی شدهاند.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای گسترده آموزش و پرورش استان البرز برای مشارکت در مراسم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: خانواده بزرگ تعلیم و تربیت استان البرز با تمام ظرفیت در این رویداد تاریخی حضور خواهد داشت و مجموعهای از برنامههای فرهنگی، آموزشی و خدماتی برای زائران و دانشآموزان تدارک دیده شده است.
وی افزود: آموزش و پرورش البرز دو پویش دانشآموزی ویژه را در آستانه این مراسم راهاندازی کرده و در کنار آن بیش از ۶۰ مرکز شامل مدارس، مراکز رفاهی فرهنگیان و اردوگاههای دانشآموزی را برای ارائه خدمات به زائران آماده کرده است.
آمادهسازی مراکز آموزشی و رفاهی برای اسکان زائران
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با بیان اینکه مدارس و مراکز رفاهی در مسیرهای اصلی تردد زائران آماده خدمترسانی هستند، گفت: مدارس واقع در حاشیه بزرگراهها و جادههای اصلی استان برای پذیرش و ارائه خدمات به زائران تجهیز شدهاند و محدودیتی برای خدمترسانی در حد امکانات موجود وجود ندارد.
شعبانی ادامه داد: همچنین تعدادی موکب توسط دانشآموزان، فرهنگیان و تشکلهای دانشآموزی در مسیرهای تعیینشده برپا خواهد شد تا خدمات پذیرایی و فرهنگی به زائران ارائه شود.
وی با اشاره به هماهنگیهای صورت گرفته با مدیریت شهری افزود: بر اساس هماهنگی انجام شده با شهرداری، تعدادی اتوبوس برای انتقال دانشآموزان عضو تشکلهای دانشآموزی از جمله بسیج دانشآموزی، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان و سازمان دانشآموزی به تهران اختصاص یافته است تا این دانشآموزان بتوانند در آیینهای وداع و تشییع حضور یابند.
اجرای برنامههای فرهنگی و هنری در بستر فضای مجازی و میدانی
مدیرکل آموزش و پرورش البرز با اشاره به بخش فرهنگی برنامهها گفت: مسابقات فرهنگی و هنری متنوعی برای دانشآموزان برگزار میشود و تشکلهای دانشآموزی نیز با همراهی معلمان و مربیان در مراکز مختلف از جمله مصلی و محلهای برگزاری مراسم حضور خواهند یافت.
وی اظهار کرد: معلمان جهادی استان نیز در کنار فعالیتهای میدانی، از طریق بستر شبکه شاد، برگزاری وبینارها و تولید محتوای آموزشی و تبیینی، به معرفی ابعاد مختلف شخصیت، خدمات و مجاهدتهای رهبر شهید برای دانشآموزان و خانوادهها خواهند پرداخت.
شعبانی با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در تبیین ارزشهای انقلاب اسلامی افزود: هدف از این برنامهها تقویت وحدت، انسجام و همدلی در جامعه و انتقال میراث فکری و فرهنگی رهبر شهید به نسل جوان است.
تشییع رهبر شهید؛ نماد وفاداری ملت ایران
وی با بیان اینکه خانواده بزرگ آموزش و پرورش استان البرز برای ادای دین به رهبر شهید آماده است، تصریح کرد: امروز فضای کشور سرشار از همبستگی و همدلی است و حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، نمادی از وفاداری، قدرشناسی و پایبندی ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز خاطرنشان کرد: رهبر شهید در دوران زعامت خود نقش مهمی در تقویت انسجام ملی و استحکام نظام جمهوری اسلامی ایفا کرد و شهادت ایشان نیز موجب تحکیم هرچه بیشتر وحدت ملی شده است.
وی افزود: در این مراسم همه اقشار جامعه، از فرهنگیان و دانشآموزان گرفته تا کارگران، کارمندان، زنان و مردان و همچنین ملتهای مسلمان حضور خواهند داشت و این مشارکت گسترده پیام روشنی از اتحاد و همبستگی ملت ایران به جهانیان مخابره میکند.
شعبانی با اشاره به اهمیت تاریخی این رویداد اظهار کرد: آیین تشییع رهبر شهید یکی از مهمترین وقایع تاریخ معاصر کشور به شمار میرود و پس از مراسم تشییع حضرت امام خمینی (ره)، از بزرگترین اجتماعات ملی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تشکیل ستاد راهبردی «دانشآموزی - انسجام ملی»
فرزاد شعبانی با اشاره به تشکیل ستاد راهبردی مراسم تشییع رهبر شهید با رویکرد «دانشآموزی - انسجام ملی» در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: این مراسم یکی از مهمترین برنامههای جمهوری اسلامی ایران است که باید با استفاده از تمامی ظرفیتها، تصویری روشن از وحدت، اقتدار و انسجام ملت ایران را به نمایش بگذارد.
وی افزود: راهاندازی دو پویش دانشآموزی در فضای مجازی، تولید محتوای فرهنگی، برپایی موکبها، استیجهای فرهنگی در اجتماعات مردمی و مشارکت فعال دانشآموزان و معلمان از جمله برنامههای پیشبینی شده در این ایام است.
شعبانی ادامه داد: آمادهسازی نمازخانهها و اردوگاههای دانشآموزی برای اسکان زائران، اجرای گروههای سرود دانشآموزی و فرهنگیان، برگزاری برنامههای فرهنگی، دکلمهخوانی، رجزخوانی و اعزام دانشآموزان عضو تشکلهای دانشآموزی به مراسم تشییع از دیگر اقدامات آموزش و پرورش البرز در این رویداد ملی است.
وی تصریح کرد: این مراسم فرصت مهمی است تا تصویری روشن از قدرت، وحدت، همبستگی و انسجام ملت ایران به جهانیان مخابره شود و نشان دهیم که ملت ایران با وجود همه توطئهها و فشارها، منسجمتر و متحدتر از گذشته در صحنه حضور دارد.
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