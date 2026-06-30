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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

به دنبال اکوسیستم ملی برنامه‌های هوشمند هستیم

به دنبال اکوسیستم ملی برنامه‌های هوشمند هستیم

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی از راه‌اندازی یک دبیرخانه تخصصی با هدف ایجاد اکوسیستم ملی برای برنامه‌های هوشمند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته امین رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی، امروز (سه‌شنبه) در جشنواره ایده، محصول و فناوری با اشاره به نقش این مرکز به عنوان متولی آموزش کارکنان دولت، اظهار کرد: هدف اصلی، ایجاد بستری پویا برای نوآوری و خلاقیت به منظور بهره‌مندی از دانش و توانمندی نخبگان در دستگاه‌های اجرایی کشور است.

وی با تأکید بر لزوم استمرار این مسیر، ایجاد پل ارتباطی میان نخبگان و نهادهای دولتی را از اولویت‌های کلیدی دانست و افزود: رویکرد ما ورود به این عرصه با نگاهی تازه و ارزش‌آفرینی متمایز در حوزه آموزش مدیریت دولتی است.

رئیس مرکز آموزش دولتی در ادامه از تشکیل دبیرخانه تخصصی با هدف راه‌اندازی یک اکوسیستم ملی برای برنامه‌های هوشمند خبر داد و تصریح کرد: این فضا به گونه‌ای طراحی خواهد شد که صاحبان ایده بتوانند از مشاوره‌های تخصصی بهره‌مند شده و حداکثر استفاده را از این ظرفیت داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد این جشنواره، طی کردن زنجیره‌ای منسجم از شکل‌گیری ایده و شناسایی مسئله تا ارائه مشورت‌های کارشناسی و در نهایت، خلق ایده‌های تخصصی است که هدف نهایی آن، ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی و یاری رساندن به دولت است.

امین در پایان با اشاره به استقرار دبیرخانه داخلی در مرکز آموزش دولتی، از اجرای طرحی نوآورانه خبر داد و گفت: از تمامی ایده‌پردازان و علاقه‌مندان به همکاری با دولت دعوت می‌کنیم تا از این بستر مهیا شده برای تحقق اهداف خود استفاده کنند.

کد مطلب 6875187
طیبه بیات

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