به گزارش خبرنگار مهر، فرشته امین رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی، امروز (سه‌شنبه) در جشنواره ایده، محصول و فناوری با اشاره به نقش این مرکز به عنوان متولی آموزش کارکنان دولت، اظهار کرد: هدف اصلی، ایجاد بستری پویا برای نوآوری و خلاقیت به منظور بهره‌مندی از دانش و توانمندی نخبگان در دستگاه‌های اجرایی کشور است.



وی با تأکید بر لزوم استمرار این مسیر، ایجاد پل ارتباطی میان نخبگان و نهادهای دولتی را از اولویت‌های کلیدی دانست و افزود: رویکرد ما ورود به این عرصه با نگاهی تازه و ارزش‌آفرینی متمایز در حوزه آموزش مدیریت دولتی است.



رئیس مرکز آموزش دولتی در ادامه از تشکیل دبیرخانه تخصصی با هدف راه‌اندازی یک اکوسیستم ملی برای برنامه‌های هوشمند خبر داد و تصریح کرد: این فضا به گونه‌ای طراحی خواهد شد که صاحبان ایده بتوانند از مشاوره‌های تخصصی بهره‌مند شده و حداکثر استفاده را از این ظرفیت داشته باشند.



وی خاطرنشان کرد: رویکرد این جشنواره، طی کردن زنجیره‌ای منسجم از شکل‌گیری ایده و شناسایی مسئله تا ارائه مشورت‌های کارشناسی و در نهایت، خلق ایده‌های تخصصی است که هدف نهایی آن، ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی و یاری رساندن به دولت است.



امین در پایان با اشاره به استقرار دبیرخانه داخلی در مرکز آموزش دولتی، از اجرای طرحی نوآورانه خبر داد و گفت: از تمامی ایده‌پردازان و علاقه‌مندان به همکاری با دولت دعوت می‌کنیم تا از این بستر مهیا شده برای تحقق اهداف خود استفاده کنند.