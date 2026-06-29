به گزرش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، نخستین جشنواره «ایده، محصول و فناوری» با هدف بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهیان، نخبگان، شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها برای حل مسائل نظام اداری، سهشنبه ۹ تیرماه با معرفی آثار برتر و رونمایی از برنامههای حمایتی از ایدههای منتخب برگزار میشود.
این جشنواره با محوریت مرکز آموزش مدیریت دولتی و در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم طراحی شده است تا ظرفیتهای علمی، فناورانه و نوآورانه کشور را در خدمت حل مسائل واقعی نظام اداری قرار دهد.
پس از انتشار فراخوان عمومی در پاییز سال ۱۴۰۴، دانشگاهیان، پژوهشگران، نخبگان، شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها ۲۴۹ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند که پس از پالایش اولیه، ۱۶۲ اثر به مرحله داوری راه یافت و در گام نخست توسط ۲۲ داور ارزیابی شد.
بنا بر این گزارش آثار دریافتی در داوری تخصصی با حضور متولیان هر یک از محورهای برنامه اصلاح نظام اداری و مسئولان مرتبط در سازمان اداری و استخدامی کشور بررسی شد و در نهایت ۱۲ اثر برتر برای معرفی در آیین اختتامیه انتخاب شدند.
در مراسم اختتامیه، علاوه بر معرفی برگزیدگان، برنامه حمایت از آثار منتخب نیز تشریح خواهد شد. بر اساس برنامهریزی انجامشده، برای ایدهها و فناوریهای برگزیده تعیین منتور، معرفی به شتابدهندهها، ایجاد زمینه اجرای طرحها در دستگاههای اجرایی و بهرهمندی از حمایت نهادهایی مانند بنیاد ملی نخبگان و صندوق نوآوری و شکوفایی پیشبینی شده است.
جشنواره ایده، محصول و فناوری بر مبنای هشت محور برنامه اصلاح نظام اداری از جمله توسعه دولت هوشمند، مدیریت عملکرد، ارتقای بهرهوری، توسعه سرمایه انسانی، سلامت اداری، مدیریت انرژی و سرمایهگذاری برای تولید برگزار میشود و با تشکیل دبیرخانه دائمی، فرآیند شناسایی، هدایت و پیگیری اجرای ایدههای برگزیده پس از اختتامیه نیز ادامه خواهد یافت.
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