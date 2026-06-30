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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

راه اندازی اکوسیستم حکمرانی هوشمند با حمایت معاونت علمی و صندوق نوآوری

راه اندازی اکوسیستم حکمرانی هوشمند با حمایت معاونت علمی و صندوق نوآوری

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی از ایجاد اکوسیستم ملی حکمرانی هوشمند برای پرورش مدیران آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته امین رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی، امروز (سه شنبه) در حاشیه جشنواره «ایده، محصول و فناوری» در جمع خبرنگاران در رابطه با ماهیت این جشنواره اظهار کرد: مرکز آموزش مدیریت دولتی، در راستای رسالت ذاتی خود یعنی آموزش و ارزیابی کارکنان و مدیران سراسر کشور، مأموریت جدیدی را در دستور کار قرار داده است و آن ایجاد اکوسیستم ملی حکمرانی هوشمند با هدف پرورش مدیران آینده‌ساز کشور است. این اکوسیستم با حمایت معاونت علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و همچنین صندوق ملی حمایت از نوآوری، به زودی افتتاح می‌شود.

وی افزود: این جشنواره و اکوسیستم، در راستای برنامه اصلاح نظام اداری طراحی شده‌ تا بستری فراهم آورد برای نخبگان، دانشگاهیان و تمامی صاحبان ایده تا بتوانند پیشنهادهای خود را برای بهبود نظام اداری ارائه دهند. ما بواسطه این جشنواره فضایی ایجاد می‌کنیم که ایده‌ها شکل بگیرند، حمایت شوند و در نهایت به عنوان راهکارهای اجرایی در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرند.

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی درباره فرآیند برگزاری این جشنواره خاطرنشان کرد: در این دوره، بیش از ۲۰۰ ایده دریافت کردیم که پس از پالایش به ۱۶۲ ایده رسید. سپس با دو مرحله داوری عمومی و تخصصی، ۱۲ ایده به عنوان ایده‌های برتر انتخاب شدند. برای این ۱۲ ایده، مشاوران سازمانی و مربیانی تعیین می‌شوند تا فرایند عملیاتی‌سازی را طی کنند. خوشبختانه برخی از ایده‌ها، مانند طرح‌های مرتبط با شرکت نفت و برخی دستگاه‌های دیگر، حتی به مرحله طراحی و تولید محصول رسیده‌اند و در حال اجرا هستند.

امین تأکید کرد: هدف ما این است که این ایده‌ها را به شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل کنیم و با حمایت صندوق نوآوری و معاونت علمی ریاست‌جمهوری، مسیر رشد و اجرای آنها را هموار سازیم تا در نهایت در برنامه اصلاح نظام اداری به دستگاه‌های اجرایی کمک کنند.

وی در پایان به نقش حامیان این جشنواره اشاره کرد و گفت: در این مسیر، هم از بخش دولتی و هم از بخش خصوصی کمک می‌گیریم. صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری در کنار ما هستند و از بخش خصوصی نیزراه شرکت‌های توانمند، به عنوان حامیان اصلی این رویداد پای کار آمده‌اند تا از این ایده‌ها حمایت مالی و عملی به عمل آورند.

کد مطلب 6875307
طیبه بیات

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