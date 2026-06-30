راه اندازی اکوسیستم حکمرانی هوشمند با حمایت معاونت علمی و صندوق نوآوری

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته امین رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی، امروز (سه شنبه) در حاشیه جشنواره «ایده، محصول و فناوری» در جمع خبرنگاران در رابطه با ماهیت این جشنواره اظهار کرد: مرکز آموزش مدیریت دولتی، در راستای رسالت ذاتی خود یعنی آموزش و ارزیابی کارکنان و مدیران سراسر کشور، مأموریت جدیدی را در دستور کار قرار داده است و آن ایجاد اکوسیستم ملی حکمرانی هوشمند با هدف پرورش مدیران آینده‌ساز کشور است. این اکوسیستم با حمایت معاونت علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و همچنین صندوق ملی حمایت از نوآوری، به زودی افتتاح می‌شود.

وی افزود: این جشنواره و اکوسیستم، در راستای برنامه اصلاح نظام اداری طراحی شده‌ تا بستری فراهم آورد برای نخبگان، دانشگاهیان و تمامی صاحبان ایده تا بتوانند پیشنهادهای خود را برای بهبود نظام اداری ارائه دهند. ما بواسطه این جشنواره فضایی ایجاد می‌کنیم که ایده‌ها شکل بگیرند، حمایت شوند و در نهایت به عنوان راهکارهای اجرایی در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرند.

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی درباره فرآیند برگزاری این جشنواره خاطرنشان کرد: در این دوره، بیش از ۲۰۰ ایده دریافت کردیم که پس از پالایش به ۱۶۲ ایده رسید. سپس با دو مرحله داوری عمومی و تخصصی، ۱۲ ایده به عنوان ایده‌های برتر انتخاب شدند. برای این ۱۲ ایده، مشاوران سازمانی و مربیانی تعیین می‌شوند تا فرایند عملیاتی‌سازی را طی کنند. خوشبختانه برخی از ایده‌ها، مانند طرح‌های مرتبط با شرکت نفت و برخی دستگاه‌های دیگر، حتی به مرحله طراحی و تولید محصول رسیده‌اند و در حال اجرا هستند.

امین تأکید کرد: هدف ما این است که این ایده‌ها را به شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل کنیم و با حمایت صندوق نوآوری و معاونت علمی ریاست‌جمهوری، مسیر رشد و اجرای آنها را هموار سازیم تا در نهایت در برنامه اصلاح نظام اداری به دستگاه‌های اجرایی کمک کنند.

وی در پایان به نقش حامیان این جشنواره اشاره کرد و گفت: در این مسیر، هم از بخش دولتی و هم از بخش خصوصی کمک می‌گیریم. صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری در کنار ما هستند و از بخش خصوصی نیزراه شرکت‌های توانمند، به عنوان حامیان اصلی این رویداد پای کار آمده‌اند تا از این ایده‌ها حمایت مالی و عملی به عمل آورند.