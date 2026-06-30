به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، در جریان بررسی لایحه تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، اظهار کرد: پیشنهاد شهرداری تهران در این لایحه، افزایش ۵۰ درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس نسبت به سال گذشته است.

وی افزود: این افزایش ۵۰ درصدی بر اساس همان مدلی تعیین شده که در ابتدای سال برای سایر نرخ‌های حمل‌ونقل عمومی نیز ملاک عمل قرار گرفت.

تشکری هاشمی با تشریح نحوه محاسبه کرایه سرویس مدارس گفت: فرمول تعیین کرایه از دو بخش تشکیل شده است؛ یک مبلغ ورودی به ازای هر دانش‌آموز و مبلغی که بر اساس هر کیلومتر پیمایش محاسبه می‌شود. بر این اساس، مبلغ ورودی ۸۷ هزار تومان تعیین شده و به ازای هر کیلومتر نیز ۸ هزار تومان دریافت خواهد شد. همچنین سقف مسافت محاسبه کرایه ۳۰ کیلومتر در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران ادامه داد: برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، کرایه سرویس ۵ درصد بیشتر از دانش‌آموزان مقاطع بالاتر محاسبه می‌شود، زیرا این دانش‌آموزان به مراقبت و همراهی بیشتری نیاز دارند. همچنین در مواردی که مدارس در مسیرهای پرترافیک قرار داشته باشند، سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران می‌تواند با تشخیص خود، ۱۵ درصد به مبلغ کرایه اضافه کند.

وی با اشاره به مدت زمان محاسبه هزینه سرویس مدارس تصریح کرد: برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه، کرایه بر مبنای ۹ ماه و برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی بر مبنای ۸ ماه محاسبه خواهد شد.

تشکری هاشمی خاطرنشان کرد: مبالغ پیش‌بینی‌شده با لحاظ حذف روزهای تعطیل رسمی تقویم محاسبه شده است؛ بنابراین اگر به هر دلیل، تعداد روزهای تعطیلی مدارس از تعطیلات رسمی تقویم بیشتر شود، با اعلام وزارت آموزش و پرورش، هزینه مربوطه از مبلغ دریافتی کسر و به والدین بازگردانده خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت خودروهای سرویس مدارس گفت: نرخ‌های مصوب بر اساس ظرفیت استاندارد خودروها تعیین شده و هر خودرو مجاز به جابه‌جایی چهار دانش‌آموز خواهد بود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران در پایان تأکید کرد: همانند سال‌های گذشته، جابه‌جایی دانش‌آموزان مدارس استثنایی به صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود و والدین این دانش‌آموزان هیچ هزینه‌ای بابت سرویس ایاب و ذهاب پرداخت نخواهند کرد. همچنین تأمین خدمات رفت و برگشت این دانش‌آموزان بر عهده شهرداری تهران خواهد بود.

وی با اشاره به مدارسی که در محدوده طرح ترافیک قرار دارند گفت : همانند سال گذشته سرویس‌هایی غیر تاکسی طرح ترافیک را با ضریب ۳۰ درصد پرداخت می‌کنند و این موضوع صرفا در خصوص مواردی است که مدرسه یا منزل دانش آموز در محدوده طرح ترافیک قرار دارند.

در ادامه؛ علی رحیمی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه دولت باید هزینه سرویس مدرسه را به ما بپردازد که تاکنون محقق نشده است، گفت: در حال پیگیری هستیم که این رقم امسال به شهرداری تهران بازگردد و دولت این هزینه را پرداخت کند.



وی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه ۸۰ درصد است، اظهار کرد: میزان افزایش نرخ کرایه ۳۰ درصد کمتر از نرخ تورم است و اگر ما این رقم را کمتر افزایش دهیم به رانندگان نیز آسیب وارد می شود.



در این جلسه نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ نسبت به سال تحصیلی قبل ۵۰ درصد افزایش یافت.