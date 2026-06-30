به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تاکسیرانی تهران همزمان با برگزاری مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب، هشت محور خدمات‌رسانی ویژه برای جابه‌جایی عزاداران و زائران پیش‌بینی کرده است.

بر این اساس، خدمات تاکسیرانی در محورهای پارکینگ شماره ۱۷ ورزشگاه آزادی تا ایستگاه متروی ورزشگاه آزادی، پارکینگ هزار و یک شهر (مقابل ایران‌مال) تا محل استقرار اتوبوس‌های شرکت واحد در بزرگراه شهید خرازی، پارک جنگلی سرخه‌حصار تا ایستگاه متروی فرهنگسرای اشراق، پردیس مسافری شرق تا محل استقرار اتوبوس‌های شرکت واحد در محدوده سه‌راه تهرانپارس، ابتدای خیابان آیت‌الله مطهری (تقاطع ولی‌عصر(عج)) تا پل بزرگراه آیت‌الله مدرس، میدان سبلان تا تقاطع خیابان شهید آیت‌الله بهشتی و سهروردی، ایستگاه متروی ورزشگاه تختی تا بلوار هجرت (بزرگراه شهید شوشتری) و همچنین خیابان کارگر جنوبی، حدفاصل میدان راه‌آهن تا میدان حر، به‌صورت رفت و برگشت ارائه خواهد شد.

این تمهیدات با هدف تسهیل تردد شرکت‌کنندگان در مراسم و تکمیل شبکه حمل‌ونقل عمومی پایتخت در نظر گرفته شده است.

