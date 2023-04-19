به گزارش خبرنگار مهر، جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران درباره افزایش و میزان بهای بلیت مترو گفت: کمترین بهای کارت بلیت مبلغ دار برای مسافران داخل شهری و با مسافت طی شده تا ۲ کیلومتر مبلغ ۲۸،۵۰۰ ریال است و متناسب با افزایش طول سفر و به ازای هر کیلومتر، ۱۴۷ ریال به نرخ کرایه اضافه خواهد شد.

وی افزود: میزان افزایش نرخ کرایه سفرهای با مسافت بالاتر از ۳۴ کیلومتر برای سال ۱۴۰۲ معادل نرخ کرایه سفر با مسافت تا ۳۴ کیلومتر خواهد بود، بهای کارت بلیت مبلغ دار برای مسافران حومه ۳۷،۷۳۰ ریال، ایستگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی (هشتگرد) ۸۲،۰۰۰ ریال و برای مسافران ایستگاه فرودگاه امام خمینی (ره )۵۰۰، ۱۳۶ ریال است.

عضو شورای شهر تهران درباره بهای بلیت اتوبوس‌ها گفت: کرایه دریافتی برای خطوط اتوبوس تندرو با طول بیش از ۱۵ کیلومتر مطابق خطوط ۱۵ کیلومتری و برای خطوط اتوبوس عادی با طول بیش از ۲۰ کیلومتر مطابق خطوط ۲۰ کیلومتری محاسبه و دریافت می‌شود.

تشکری هاشمی ادامه داد: در خطوط اتوبوس تندرو بخش عمومی نرخ پایه ورودیه مبلغ هزار و ۸۰۰ تومان تا پیمایش ۵ کیلومتر است و به ازای هر ۵ کیلومتر ۴۰۰ تومان اضافه خواهد شد همچنین در خطوط عادی بخش خصوصی مبلغ ورودیه هزار و ۸۰۰ تومان تا پیمایش ۲ و نیم کیلومتر است که به ازای هر ۲ و نیم کیلومتر ۴۰۰ تومان اضافه خواهد شد.

تشکری هاشمی درباره میزان بهای کرایه‌های تاکسی گفت: تغییرات قیمت خطوط تاکسی نسبت به سال جاری به طور متوسط از حداقل ۴۵ درصد تا حداکثر ۶۰ درصد تعیین شده است و بر اساس مصوبه شورای شهر به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود در مسیرهای دارای شیب تا سقف ۱۰ درصد به کرایه تاکسی‌های خطی اضافه کند همچنین در ساعات اوج ترافیک نیز تا سقف ۲۵ درصد به کرایه‌ها اضافه خواهد شد و ساعات اوج ترافیک توسط شهرداری تهران سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران مشخص خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: در شرایط آب و هوایی نامساعد نیز تا سقف ۱۵ درصد به کرایه‌ها اضافه خواهد شد که اجرای این تبصره منوط به ایجاد سیستم حمل و نقل هوشمند مناسب برخط خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه افزایش بهای بلیت مترو و اتوبوس و کرایه تاکسی از اول اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد گفت‌: از ابتدای اردیبهشت ماه مبالغ گفته شده در ناوگان حمل و نقل عمومی تهران اعمال خواهد شد.