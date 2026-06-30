اندیمشک آماده میزبانی از کاروان‌ های زائران تشییع رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌اله بهداد پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در همین راستا، هشت دستگاه اتوبوس با ظرفیت اعزام ۳۵۰ نفر پیش‌بینی شده و با احتساب عوامل اجرایی و پشتیبانی، مجموع کاروان اعزامی شهرستان به حدود ۴۰۰ نفر می‌رسد.

وی افزود: برای خدمت‌رسانی به زائران و کاروان‌های اعزامی، ۱۰ موکب پذیرایی در ورودی و خروجی شهرستان مستقر می‌شود تا خدمات لازم را به زائران ارائه کند.

فرماندار اندیمشک ادامه داد: مراسم‌ بزرگداشت و گرامیداشت نیز در شهر اندیمشک، شهر آزادی، چم‌گلک، بیدروبه، حسینیه و روستاهای شهرستان برگزار خواهد شد.

بهداد تصریح کرد: برای پشتیبانی و تدارکات کاروان اعزامی به تهران، خودروهای پشتیبانی، امداد و نجات و آمبولانس پیش‌بینی شده تا خدمات مورد نیاز در طول مسیر و مراسم به بهترین شکل ارائه شود.