جزئیات خدمات رایگان اتوبوس، مترو و تاکسی در مراسم تشییع اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد با ۳۲۰۰ دستگاه اتوبوس، شرکت تاکسیرانی با ۸۰۰ دستگاه ون و متروی تهران با کاهش سرفاصله و فعالیت ۲۴ ساعته کار خدمترسانی رایگان به عزاداران را برعهده گیرند.
تدارک جامع اتوبوسرانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از اجرای گستردهترین طرح خدماترسانی ناوگان اتوبوسرانی در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد. با برنامهریزی انجامشده، ۳ هزار دستگاه اتوبوس در قالب خطوط عادی، تندرو، ناوگان برقی و ناوگان پشتیبان، وظیفه جابهجایی شهروندان و زائران را در طول سه روز برگزاری مراسم بر عهده خواهند داشت.
برای تسهیل تردد شرکتکنندگان، ۴۲ مبدا خدماترسانی شامل پارکینگهای ویژه، مسیرهای گردشی، ایستگاههای مترو و پایانههای منتخب در سطح شهر پیشبینی شده است که از این تعداد، ۲۰ مبدا با همکاری مناطق شهرداری، ۱۸ مبدا توسط مناطق و سامانههای اتوبوسرانی، ۲ مبدا ویژه ناوگان برقی و ۲ مبدا ویژه سامانه جانبازان و معلولان فعالیت خواهند کرد.در این طرح، ۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس تخصصی در مبادی مختلف مستقر خواهند شد و علاوه بر انتقال شهروندان از پارکینگها و مسیرهای تعیینشده به محل برگزاری مراسم، خدمات بازگشت نیز بهصورت مستمر ارائه خواهد شد.
همچنین خطوط اتوبوس تندرو (BRT) بهصورت ۲۴ ساعته فعال خواهند بود. بهمنظور افزایش ظرفیت جابهجایی، سرفاصله حرکت اتوبوسها کاهش یافته و ناوگان پشتیبان نیز در نقاط پرتردد مستقر خواهد شد. همچنین تنها در روز برگزاری مراسم، فعالیت خط یک BRT متناسب با محدودیتهای ترافیکی و هماهنگی پلیس راهور تغییر خواهد کرد.اطلاعات کامل محل پارکینگها، مسیرهای دسترسی، ایستگاههای مترو، خطوط گردشی و نقاط استقرار ناوگان از طریق پوسترهای اطلاعرسانی و رسانههای رسمی شرکت واحد در اختیار شهروندان قرار گرفته است و از تمامی هموطنان درخواست میشود برای سهولت تردد، از حملونقل عمومی و مبادی تعیینشده استفاده کنند.
خدماترسانی شبانهروزی متروی تهران شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل، هوشمندی، سرعت عمل و هماهنگی مستمر میان تمامی واحدها، گفت: هدف اصلی، ارائه خدمات ایمن، منظم و بدون وقفه به شهروندان و زائران و مدیریت مطلوب جریان مسافران در این رویداد بزرگ ملی است.
تمامی ظرفیتهای شرکت برای ارائه خدمات مناسب در روزهای برگزاری مراسم به کار گرفته شده است. با توجه به پیشبینی حضور گسترده شهروندان و زائران، واحدهای عملیاتی، فنی، پشتیبانی، انتظامات و مراکز فرمان در آمادگی کامل هستند.
همچنین سناریوهای مختلف مدیریت جمعیت بررسی و مسئولیت هر یک از بخشها بهصورت دقیق تعیین شد. بر اساس تصمیمات اتخاذشده، بهمنظور مدیریت بهتر تردد مسافران، ایستگاههای مصلی و شهید بهشتی در روزهای برگزاری مراسم مسافرگیری نخواهند داشت. همچنین در صورت افزایش حجم مسافران، اعمال محدودیت یا توقف موقت مسافرگیری در برخی ایستگاهها متناسب با ظرفیت سکوها و قطارها، با هماهنگی مراکز فرمان و دستگاههای ذیربط انجام خواهد شد.
همچنین درباره نقاط حساس شبکه، مسیرهای پرتردد و ریسکهای احتمالی تمهیدات لازم برای هدایت مسافران، کنترل ازدحام، حفظ ایمنی و تداوم خدماترسانی پیشبینی شد. در این خصوص تمامی ناوگان فعال مترو برای این مراسم در مدار بهرهبرداری قرار گرفته و اقدامات لازم شامل اورهال، آمادهسازی ناوگان، تأمین تجهیزات و برنامهریزی برای خدماترسانی شبانهروزی پیش از آغاز مراسم انجام شده است.
خدمات رایگان تاکسیرانی در ۸ محورسازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران از خدمت رسانی ویژه به شرکتکنندگان در مراسم بدرقه پیکر مطهر قائد شهید امت خبر داد. خدمات رسانی ویژه به زائران شرکت کننده در مراسم وداع و تشییع در ۷ محور وداع و ۸ محور تشییع توسط خودروهای تاکسی ون بهصورت رایگان انجام می شود. خدماترسانی رایگان ناوگان تاکسیرانی تهران با ۸۰۰ دستگاه ون از ساعت ۴ صبح روز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ آغاز شده و تا پایان مراسم، مطابق برنامه ستاد برگزاری ادامه خواهد داشت. تاکسیونهای سازمان در میادین مستقر خواهند بود و شهروندان میتوانند از خدمات رایگان این ناوگان استفاده کنند.
محورهای خدماترسانی:
محور نخست: پارکینگ شماره ۱۷ ورزشگاه آزادی تا ایستگاه متروی ورزشگاه آزادی (رفت و برگشت)
محور دوم: پارکینگ هزار و یک شهر (مقابل ایرانمال) تا محل استقرار اتوبوسهای شرکت واحد در بزرگراه شهید خرازی (رفت و برگشت)
محور سوم: پارک جنگلی سرخهحصار تا ایستگاه متروی فرهنگسرای اشراق (رفت و برگشت)
محور چهارم: پردیس مسافری شرق تا محل استقرار اتوبوسهای شرکت واحد در محدوده سهراه تهرانپارس (رفت و برگشت)
محور پنجم: ابتدای خیابان آیتالله مطهری (تقاطع ولیعصر(عج)) تا پل بزرگراه آیتالله مدرس (رفت و برگشت)
محور ششم: میدان سبلان تا تقاطع خیابان شهید آیتالله بهشتی و سهروردی (رفت و برگشت)
محور هفتم: ایستگاه متروی ورزشگاه تختی تا بلوار هجرت (بزرگراه شهید شوشتری) (رفت و برگشت)
محور هشتم: خیابان کارگر جنوبی حدفاصل میدان راه آهن- میدان حر
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