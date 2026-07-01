  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۴

آماده‌باش ۱۵۰ هزار پلیس برای تأمین امنیت مراسم تشییع رهبر شهید

آماده‌باش ۱۵۰ هزار پلیس برای تأمین امنیت مراسم تشییع رهبر شهید

سخنگوی فراجا از اجرای ویژه ترین و  گسترده‌ترین طرح انتظامی و امنیتی برای برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید سعید منتظرالمهدی، در تشریح مهم‌ترین اقدامات پلیس برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید و ارائه خدمات به زائران، گفت: ۱۵۰ هزار نفر از نیروهای فراجا برای اجرای مأموریت‌های امنیتی، انتظامی، مدیریت تردد، پوشش مرزها و سایر مأموریت‌های مرتبط، سازماندهی شده‌اند.

سخنگوی فراجا از پیش‌بینی بالگردهای مورد نیاز برای انجام پروازهای احتمالی خبر داد و گفت: در راستای تأمین امنیت و تسهیل خدمات‌رسانی، ۱۶ هزار واحد گشتی در سراسر کشور سازماندهی و ۱۵ هزار ایستگاه ایست و بازرسی نیز در استان‌های مختلف راه‌اندازی و فعال شده است.

آماده باش تیم های بهداشتی، امدادی و درمانی فراجا

سردار منتظر المهدی در ادامه از آماده باش و بکارگیری ظرفیت های بهداشتی، امدادی و درمانی برای پشتیبانی از این مراسم باشکوه خبر داد و افزود: هماهنگی ها و تدابیر لازم برای سازماندهی و استقرار تیم های امدادی در مسیر های پیش بینی شده صورت پذیرفته و در روزهای ۱۳ ،۱۴ و ۱۵ تیرماه بیمارستان ها و درمانگاههای فراجا در آمادگی کامل قرار دارند.

سخنگوی پلیس خاطرنشان کرد: تیم های امدادی و آمبولانس های مجهز بهداشت و درمان فراجا با استقرار در مسیرهای بدرقه پیکر مطهر امام شهید به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات بهداشتی، امدادی و درمانی میباشند

وی در پایان از پیش بینی و استقرار موکب هایی پذیرایی پلیس در برخی از نقاط ورودی تردد هم وطنان عزیز در این مراسم خبر داد.

کد مطلب 6876080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها