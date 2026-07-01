به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید سعید منتظرالمهدی، در تشریح مهم‌ترین اقدامات پلیس برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید و ارائه خدمات به زائران، گفت: ۱۵۰ هزار نفر از نیروهای فراجا برای اجرای مأموریت‌های امنیتی، انتظامی، مدیریت تردد، پوشش مرزها و سایر مأموریت‌های مرتبط، سازماندهی شده‌اند.

سخنگوی فراجا از پیش‌بینی بالگردهای مورد نیاز برای انجام پروازهای احتمالی خبر داد و گفت: در راستای تأمین امنیت و تسهیل خدمات‌رسانی، ۱۶ هزار واحد گشتی در سراسر کشور سازماندهی و ۱۵ هزار ایستگاه ایست و بازرسی نیز در استان‌های مختلف راه‌اندازی و فعال شده است.

آماده باش تیم های بهداشتی، امدادی و درمانی فراجا

سردار منتظر المهدی در ادامه از آماده باش و بکارگیری ظرفیت های بهداشتی، امدادی و درمانی برای پشتیبانی از این مراسم باشکوه خبر داد و افزود: هماهنگی ها و تدابیر لازم برای سازماندهی و استقرار تیم های امدادی در مسیر های پیش بینی شده صورت پذیرفته و در روزهای ۱۳ ،۱۴ و ۱۵ تیرماه بیمارستان ها و درمانگاههای فراجا در آمادگی کامل قرار دارند.

سخنگوی پلیس خاطرنشان کرد: تیم های امدادی و آمبولانس های مجهز بهداشت و درمان فراجا با استقرار در مسیرهای بدرقه پیکر مطهر امام شهید به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات بهداشتی، امدادی و درمانی میباشند

وی در پایان از پیش بینی و استقرار موکب هایی پذیرایی پلیس در برخی از نقاط ورودی تردد هم وطنان عزیز در این مراسم خبر داد.