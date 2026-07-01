محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در ساعات بعد از ظهر امروز چهارشنبه دهم تیرماه شاهد افزایش ابر و افزایش سرعت باد در نیمه شمالی استان و دامنه ارتفاعات خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در پاره‌ای از مناطق احتمال بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای دور از انتظار نیست، افزود: پس از عبور این سامانه وضعیت جوی استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: از نظر دمایی در پایان هفته شاهد افزایش حدود دو درجه‌ای دمای روزانه خواهیم بود و پیش‌بینی می‌شود این دما تا نیمه اول هفته آینده با ثبات نسبی همراه باشد.

باقری‌شکیب با اشاره به ثبت نوسانات دمایی ایستگاه‌های هواشناسی در ۲۴ ساعت گذشته، تصریح کرد: دمای ایستگاه فرودگاه همدان بین ۱۵ و ۳۴ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان نهاوند با حداقل دمای ۱۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه و شهرستان‌های فامنین و اسدآباد با حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان گزارش شدند.