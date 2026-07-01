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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

پیش‌بینی بارش‌های پراکنده و افزایش دمای هوا در همدان

پیش‌بینی بارش‌های پراکنده و افزایش دمای هوا در همدان

همدان- کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به احتمال بارش‌های پراکنده در برخی مناطق استان، از روند افزایشی دمای هوا در روزهای پایانی هفته خبر داد.

محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در ساعات بعد از ظهر امروز چهارشنبه دهم تیرماه شاهد افزایش ابر و افزایش سرعت باد در نیمه شمالی استان و دامنه ارتفاعات خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در پاره‌ای از مناطق احتمال بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای دور از انتظار نیست، افزود: پس از عبور این سامانه وضعیت جوی استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: از نظر دمایی در پایان هفته شاهد افزایش حدود دو درجه‌ای دمای روزانه خواهیم بود و پیش‌بینی می‌شود این دما تا نیمه اول هفته آینده با ثبات نسبی همراه باشد.

باقری‌شکیب با اشاره به ثبت نوسانات دمایی ایستگاه‌های هواشناسی در ۲۴ ساعت گذشته، تصریح کرد: دمای ایستگاه فرودگاه همدان بین ۱۵ و ۳۴ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان نهاوند با حداقل دمای ۱۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه و شهرستان‌های فامنین و اسدآباد با حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان گزارش شدند.

کد مطلب 6875268

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