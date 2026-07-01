علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان غالباً پایدار بوده و آسمان در بیشتر ساعات صاف خواهد بود.

وی افزود: در برخی ساعات به‌ویژه در مناطق مستعد، افزایش سرعت وزش باد و در برخی نقاط احتمال وقوع غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان با بیان اینکه روند دمایی تا پایان هفته تغییرات محسوسی نخواهد داشت، تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، هوای گرم در سطح استان ماندگار بوده و تنها نوسانات دمایی جزئی در برخی مناطق مشاهده خواهد شد.

وی همچنین به پیش‌بینی روزانه وضعیت جوی اشاره کرد و گفت: طی امروز و فردا آسمان استان صاف همراه با افزایش موقت سرعت باد و در برخی مناطق با احتمال غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

کرمی تأکید کرد: شرایط جوی استان در روزهای آینده عمدتاً آرام و پایدار خواهد بود و شهروندان باید نسبت به وزش بادهای موقت و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق توجه داشته باشند.