روند افزایش دمای خوزستان تا پایان هفته ادامه دارد

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده تداوم وزش باد متوسط تا نسبتا شدید و احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان تا اواخر وقت امروز است.

وی افزود: روند افزایش دما تا پایان هفته همچنان مورد انتظار است و ساکنان مناطق مختلف باید برای روزهای پیش رو تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: از فردا با استقرار جریانات جنوبی، ابتدا در سواحل شرقی استان و سپس با گسترش و تقویت این جریانات طی روزهای جمعه و شنبه به سواحل جنوبی و مناطق جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی، شاهد افزایش رطوبت و شرجی به‌ویژه در صبحگاه و شامگاه خواهیم بود.

وی بیان کرد: شمال خلیج فارس تا اواسط فردا مواج است.

سبزه‌زاری در پایان با اشاره به ثبت دما در شبانه‌روز گذشته گفت: در این مدت شوش با دمای ۴۸.۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با دمای ۲۱.۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۷.۲ و کمینه دمای ۳۱.۳ درجه سانتی‌گراد رسیده است.