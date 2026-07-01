داداشی: وزش باد شدید و گردوخاک تا پنجشنبه در خراسان شمالی ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، تا اواسط شب چهارشنبه آسمان خراسان شمالی با افزایش ابر، وزش باد شدید تا بسیار شدید و در برخی مناطق با احتمال بارش پراکنده همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: وزش باد شدید در اغلب مناطق خراسان شمالی، بهویژه نیمه شمالی و جنوب غرب، پیشبینی شده و احتمال بارشهای پراکنده نیز در نوار جنوبی و ارتفاعات مرکزی وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: از چهارشنبه شب تا حوالی ظهر پنجشنبه، احتمال نفوذ گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در اغلب مناطق نیمه شمالی استان دور از انتظار نیست.
وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی گفت: با توجه به شدت وزش باد، هشدار سطح زرد از روز گذشته صادر شده و تا اواسط امشب اعتبار دارد.
داداشی بیان کرد: از روز پنجشنبه بهتدریج جو پایدارتری بر استان حاکم میشود و این شرایط تا بعدازظهر شنبه ادامه خواهد داشت. طی این مدت آسمان اغلب مناطق صاف خواهد بود، اما در ساعات بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد و گاهی وزش باد شدید در مناطق جنوبی پیشبینی میشود.
وی بیان کرد: از بعدازظهر شنبه تا اواخر شب یکشنبه، افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش پراکنده باران، بهویژه در مناطق جنوب غربی استان، دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی درباره وضعیت دما نیز گفت: تا پایان هفته تغییرات دمایی قابل توجهی در سطح استان پیشبینی نمیشود و در صورت تغییر در الگوهای جوی، اطلاعات تکمیلی در بولتنهای بعدی اعلام خواهد شد.
وی در پایان افزود: طی شبانهروز گذشته، قوشخانه با ۱۱ درجه سانتیگراد خنکترین و اسماعیلآباد با ۳۳ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند. همچنین کمینه و بیشینه دمای بجنورد بهترتیب ۱۷ و ۲۸ درجه سانتیگراد ثبت شد.
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