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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

۶۰۰ گروه جهادی البرز آماده خدمت به زائران آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

۶۰۰ گروه جهادی البرز آماده خدمت به زائران آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

کرج-مسئول بسیج سازندگی البرز از آمادگی بیش از۶۰۰گروه جهادی استان البرز و سازماندهی آنها درقالب ۲۰ قرارگاه جهادی جهت خدمات رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدارمحمد فلاحتکار با بیان اینکه گروه های جهادی با برپایی ۲۰موکب بزرگ وده ها موکب کوچک درراه های اصلی استان البرز و درمسیرهای منتهی به پایتخت جهت خدمات رسانی به زائران مستقرهستند، اظهار داشت:گروه های جهادی البرزضمن پذیرایی اززائران در زمینه راهنمایی، اسکان، تامین پارکینگ خودرویی، خدمات بهداشتی پزشکی درآیین تشیع رهبرشهید نقش آفرینی فعالی خواهندداشت.

وی با بیان اینکه بیش از۵۰۰مکان جهادی عمومی جهت اسکان زائران در سطح استان البرزتدارک دیده شده، تصریح کرد:علاوه بر۵۰۰مکان مذکور؛ گروه های جهادی با ساماندهی بیش از۱۵۰۰منزل مسکونی مردمی داوطلب، آماده خدمات رسانی به زائران هستند.
سرهنگ فلاحتکارهمچنین ازراه اندازی سامانه نصربه آدرس alborz360.ir جهت اسکان زائران خبرداد وخاطرنشان کرد: زائران مراسم تشییع رهبرشهید انقلاب می توانندضمن مراجعه به مواکب جهادی وکسب راهنمایی حضوری، لیست اماکن تخصیص یافته جهت اسکان زائران را ازطریق سامانه نصردریافت کنند.
گفتنی است گروه های مردمی و جهادی می توانندجهت حضور ونقش آفرینی درآیین پذیرایی اززائران مراسم تشییع رهبر شهید با شماره ۰۹۱۹۵۵۴۶۳۸۷ بسیج سازندگی استان البرزتماس حاصل کنند.

کد مطلب 6875298

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