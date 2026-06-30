۶۰۰ گروه جهادی البرز آماده خدمت به زائران آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدارمحمد فلاحتکار با بیان اینکه گروه های جهادی با برپایی ۲۰موکب بزرگ وده ها موکب کوچک درراه های اصلی استان البرز و درمسیرهای منتهی به پایتخت جهت خدمات رسانی به زائران مستقرهستند، اظهار داشت:گروه های جهادی البرزضمن پذیرایی اززائران در زمینه راهنمایی، اسکان، تامین پارکینگ خودرویی، خدمات بهداشتی پزشکی درآیین تشیع رهبرشهید نقش آفرینی فعالی خواهندداشت.

وی با بیان اینکه بیش از۵۰۰مکان جهادی عمومی جهت اسکان زائران در سطح استان البرزتدارک دیده شده، تصریح کرد:علاوه بر۵۰۰مکان مذکور؛ گروه های جهادی با ساماندهی بیش از۱۵۰۰منزل مسکونی مردمی داوطلب، آماده خدمات رسانی به زائران هستند.

سرهنگ فلاحتکارهمچنین ازراه اندازی سامانه نصربه آدرس alborz360.ir جهت اسکان زائران خبرداد وخاطرنشان کرد: زائران مراسم تشییع رهبرشهید انقلاب می توانندضمن مراجعه به مواکب جهادی وکسب راهنمایی حضوری، لیست اماکن تخصیص یافته جهت اسکان زائران را ازطریق سامانه نصردریافت کنند.

گفتنی است گروه های مردمی و جهادی می توانندجهت حضور ونقش آفرینی درآیین پذیرایی اززائران مراسم تشییع رهبر شهید با شماره ۰۹۱۹۵۵۴۶۳۸۷ بسیج سازندگی استان البرزتماس حاصل کنند.