به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به مراسم تشییع رهبر شهید، پویش مردمی «من میزبانم» با هدف مشارکت شهروندان تهرانی در اسکان و میزبانی از زائران و عزاداران آغاز شد. در قالب این پویش، شهروندان می‌توانند ظرفیت‌های خود را در حوزه اسکان، پذیرایی، حمل‌ونقل، موکب‌داری و سایر خدمات مورد نیاز زائران در سامانه «باهم می‌سازیم» ثبت کنند.

سیدمحمد محمدی، دبیر قرارگاه جهادی سیدالکریم(ع)، در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با تعداد گروه های جهادی برای خدمت رسانی به زائران گفت: ۲۵۰ گروه جهادی برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید در تهران مستقر می‌شوند.

وی با بیان اینکه این گروه‌ها در حوزه‌های پذیرایی، درمان، فعالیت‌های فرهنگی و مادر و کودک و رسانه فعالیت خواهند کرد، گفت: این گروه‌ها در شهر زائر بیهقی، مسیر خیابان مطهری و پیرامون میدان آزادی مستقر می‌شوند.

سید محمدی افزود: در پایانه بیهقی نیز اسکان موقت برای ۳۰ هزار نفر پیش‌بینی شده و خدمات این بخش با مشارکت گروه‌های جهادی و مردمی ارائه خواهد شد.

دبیر قرارگاه جهادی سیدالکریم، در رابطه با پویش «من میزبان» اظهار کرد: شهروندان از طریق سامانه bahamtehran.ir برای میزبانی از زائران و عزاداران اعلام آمادگی می‌کنند و تاکنون حدود هزار و ۶۵۰ نفر خانواده در این پویش ثبت‌نام کرده‌اند تا منازل خود را در اختیار زائران قرار دهند.

وی تصریح کرد: ثبت‌نام‌کنندگان پویش «من میزبان» از مجموع ۲۲ منطقه تهران هستند و این آمار به منطقه خاصی اختصاص ندارد.