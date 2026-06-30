تعطیلی سه ایستگاه مترو در ایام وداع و تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا غلامزاده، با تشریح تمهیدات مدیریت شهری برای برگزاری مراسم وداع و تشییع «آقای شهید ایران» اظهارکرد: شهرداری تهران افتخار دارد در کنار سایر دستگاهها بخشی از مسئولیت میزبانی این رویداد را برعهده داشته باشد. میزبان اصلی این مراسم، مردم تهران هستند که برای آخرین بار رهبر عزیز و شهید خود را بدرقه میکنند و ما نیز مفتخریم در کنار سایر همکاران، سهمی در خدمترسانی به مردم داشته باشیم.
وی افزود: این مراسم یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ ایران و حتی جهان است و مسئولیتهای آن میان دستگاههای مختلف تقسیم شده است. در شهرداری تهران نیز مأموریتهایی همچون اسکان، پذیرایی، حملونقل، خدمات شهری و برنامههای فرهنگی و اجتماعی برعهده مدیریت شهری قرار گرفته است.
غلامزاده درباره تمهیدات اسکان زائران گفت: با همکاری و مشارکت سایر دستگاهها، ظرفیتهای متعددی از جمله مدارس، مساجد، حسینیهها، سالنهای ورزشی، خوابگاهها، ساختمانهای اداری و سایر مجموعههایی که امکان اسکان دارند، شناسایی، تجمیع و آمادهسازی شدهاند. همچنین فضاهای باز شهری مانند فرهنگسراهای بزرگ، بوستانها و مکانهایی که امکان برپایی چادر با همکاری جمعیت هلال احمر را دارند نیز برای اسکان پیشبینی شدهاند.
وی ادامه داد: تاکنون حداقل ظرفیت اسکان حدود دو میلیون نفر در نقاط مختلف تهران آماده شده است. بخشی از این ظرفیت در داخل تهران و بخشی نیز با همکاری استانهای همجوار بهویژه استان البرز، پیشبینی شده است تا در میزبانی از زائران مشارکت داشته باشند.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران با اشاره به سازوکار هماهنگی استانها تصریح کرد: هر استان به یکی از مناطق ۲۲گانه تهران متصل شده و بهعنوان معین آن منطقه در امر میزبانی فعالیت میکند. بهعنوان نمونه، استانداری اصفهان با شهرداری منطقه ۲ و استانداری خوزستان با شهرداری منطقه ۱۵ همکاری میکنند تا زائران هر استان به منطقه مشخص خود هدایت شوند. از همین رو، هموطنان میتوانند برای هماهنگیهای لازم از طریق استانداریها و شهرداریهای محل سکونت خود اقدام کنند.
زائران غیرتهرانی ثبتنام کنند تا متناسب با مبدأ حرکتشان، محل اسکان به آنان معرفی شود
وی درباره سامانه ثبتنام اسکان نیز گفت: شهرداری تهران در پیامرسانهای داخلی، سامانهای با عنوان «باید برخاست» راهاندازی کرده است و زائران غیرتهرانی میتوانند از طریق کد دستوری #۸۰*۱۳۷* ثبتنام کنند. پس از ثبت اطلاعات، متناسب با مبدأ حرکت، محل اسکان به آنان معرفی شده و اطلاعرسانیها و راهنماییهای بعدی نیز انجام خواهد شد.
منطقه ۱۱ میزبان زائران استان سیستان و بلوچستان
غلامزاده درباره اسکان زائران استان سیستان و بلوچستان نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه این استان در برخی مأموریتها با استان خراسان رضوی همکاری دارد، در نقشه اولیه بهصورت مستقل درج نشده است؛ با این حال، در صورت حضور زائران این استان در تهران، شهرداری منطقه ۱۱ میزبان آنان خواهد بود.
ایستگاههای مترو مصلی، شهید بهشتی و میرزای شیرازی جمعه، شنبه و یکشنبه تعطیل هستند
وی با اشاره به تمهیدات حملونقل عمومی گفت: تمامی ظرفیت حملونقل عمومی شهرداری تهران در خدمت مراسم خواهد بود. همچنین در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه، ایستگاههای مترو مصلی امام خمینی(ره)، شهید بهشتی و میرزای شیرازی تعطیل خواهند بود.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران افزود: تعطیلی این ایستگاهها در روز جمعه به دلیل حضور هیئتها و مقامات خارجی و در روزهای شنبه و یکشنبه بهمنظور برگزاری مراسم وداع عمومی پیشبینی شده است.
تردد در حلقه نخست؛ صرفاً بهصورت پیاده
وی همچنین درباره محدودیتهای ترافیکی خاطرنشان کرد: پلیس راهور برای مدیریت تردد، سه حلقه محدودیت در اطراف محل برگزاری مراسم در نظر گرفته است. در حلقه نخست، تردد صرفاً بهصورت پیاده امکانپذیر خواهد بود و هیچ وسیله نقلیهای اجازه ورود ندارد. محدوده این حلقه از شمال به بزرگراه همت، از غرب به بزرگراه مدرس، از جنوب به خیابان شهید مطهری و از شرق به خیابان سهروردی محدود میشود.
غلامزاده ادامه داد: در حلقههای دوم و سوم نیز محدودیتهای تردد متناسب با شرایط مراسم اعمال خواهد شد و ورود خودروها و موتورسیکلتهای شخصی به این محدودهها امکانپذیر نیست. در برخی بخشها تنها حملونقل عمومی مجاز به تردد خواهد بود و نحوه اعمال محدودیتها نیز بر اساس شرایط و حجم جمعیت، توسط پلیس راهور مدیریت و تصمیمگیری میشود.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران با تشریح جزئیات خدماترسانی و محدودیتهای ترافیکی مراسم وداع و تشییع، اظهار کرد: توصیه جدی ما به شهروندان و زائران این است که تا حد امکان از حملونقل عمومی استفاده کنند و در صورت امکان، برای تردد از وسایل نقلیه سبک مانند موتورسیکلت یا دوچرخه بهره ببرند. با توجه به اینکه جمعیتی میلیونی وارد تهران خواهد شد و خود شهر تهران نیز حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت ساکن دارد، حجم بسیار بالایی از تردد و بار ترافیکی در سطح شهر ایجاد میشود که استفاده از حملونقل عمومی میتواند به مدیریت بهتر شرایط کمک کند.
جزییات نحوه ورود و خروج جمعیت در مصلی
وی درباره نحوه ورود و خروج جمعیت در محل برگزاری مراسم گفت: پیشنهاد ما این است که در صورت تصویب نهایی، ورود زائران از درهای شمالی و شرقی مصلی و خروج آنان از درهای جنوبی و غربی انجام شود تا جریان حرکت جمعیت بهصورت روان و یکطرفه مدیریت شود. درهای متعددی برای ورود و خروج پیشبینی شده و مهمترین اصل، حفظ جریان مستمر حرکت جمعیت است.
غلامزاده از زائران خواست پس از حضور در مراسم، از توقف طولانیمدت خودداری کنند و افزود: از همه عزیزان درخواست میکنیم پس از قرائت فاتحه، ادای احترام و حضور در مراسم، در کوتاهترین زمان ممکن محل را ترک کنند تا امکان حضور سایر زائران نیز فراهم شود. با وجود اینکه مراسم طی حدود دو شبانهروز برگزار میشود، حجم جمعیت بسیار زیاد خواهد بود و مدیریت این تراکم، نیازمند همکاری همه مردم است.
وی با اشاره به هماهنگی میان دستگاههای اجرایی اظهار کرد: در حال حاضر دستگاههای مختلف با همه ظرفیت خود در قالب یک کار گروهی گسترده مشغول فعالیت هستند. این همدلی و همکاری میان مجموعههای مختلف بسیار ارزشمند است، هرچند فضای حاکم بر مراسم، فضایی آکنده از اندوه و تأثر است و فقدان رهبر شهید، برای همه ما دردناک و سنگین است.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران درباره مسیرهای مراسم تشییع نیز گفت: بر اساس اعلام سردار حسنزاده، فرمانده سپاه تهران بزرگ، مسیر اصلی تشییع از محور اصلی خیابان دماوند آغاز شده و تا میدان انقلاب و میدان آزادی و سپس بزرگراه شهید لشکری ادامه خواهد داشت. همچنین محورهای کارگر شمالی و جنوبی، آیتالله اشرفی اصفهانی و آیتالله سعیدی نیز در محدوده برگزاری مراسم قرار دارند.
وی ادامه داد: محدوده محدودیتهای ترافیکی از شمال تا بزرگراه شهید سلیمانی و از جنوب تا خیابانهای پیروزی، امیرکبیر و امام خمینی(ره) امتداد دارد و در ادامه به محور آیتالله سعیدی متصل میشود. در این محدوده، تردد خودروهای شخصی بهطور کامل ممنوع خواهد بود.
شهروندان ساکن در محدوده اعمال محدودیت ترافیکی از حمل و نقل عمومی استفاده کنند
غلامزاده تأکید کرد: هیچگونه مجوزی برای حضور خودروهای شخصی در مسیرهای مراسم وجود ندارد و حتی شهروندانی که در این محدودهها سکونت دارند، باید برای حضور در مراسم از حملونقل عمومی یا پیادهروی استفاده کنند.
وی با اشاره به وضعیت حملونقل عمومی افزود: بهجز ایستگاههای مترویی که پیشتر درباره آنها اطلاعرسانی شده است، سایر خطوط و ایستگاههای مترو فعال خواهند بود. اگرچه به دلیل حجم بالای جمعیت، ازدحام در ایستگاهها اجتنابناپذیر است اما این بهترین و کارآمدترین شیوه دسترسی به محل برگزاری مراسم خواهد بود.
تعبیه ۲۳ نقطه در طول مسیر و اطراف آن برای استقرار اتوبوسها
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران گفت: نقشه کامل دسترسیها و محدودیتهای ترافیکی بهزودی منتشر خواهد شد. همچنین ۲۳ نقطه در طول مسیر و اطراف آن برای استقرار اتوبوسها پیشبینی شده است تا ناوگان اتوبوسرانی از میادین و نقاط مختلف شهر، شهروندان را تا محدوده مجاز تردد منتقل کند. این اتوبوسها مسافران را تا مرز محدودههای ترافیکی، شامل بزرگراه شهید سلیمانی در شمال، خیابانهای پیروزی و امام خمینی(ره) در جنوب و محور آیتالله سعیدی، جابهجا خواهند کرد تا مردم بتوانند ادامه مسیر را بهصورت پیاده طی کنند.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران با دعوت از شهروندان برای مشارکت در میزبانی از زائران مراسم، اظهار کرد: میزبان اصلی این رویداد، مردم تهران هستند و در همه سطوح میزبانی، نیازمند همراهی و مشارکت شهروندان هستیم. هیچ دستگاه اجرایی و هیچ دولتی در هیچ نقطهای از جهان، بهتنهایی امکانات لازم برای خدمترسانی به جمعیتی با این گستردگی را در اختیار ندارد و موفقیت در برگزاری چنین رویدادی، در گرو مشارکت مردمی است.
وی افزود: همان روحیه مشارکت و همدلی که مردم تهران و مردم ایران همواره از خود نشان دادهاند و به تعبیر رهبر شهید، مایه مباهات بوده است، امروز نیز در شهر تهران مورد نیاز است و این همراهی میتواند نقش تعیینکنندهای در میزبانی شایسته از زائران داشته باشد.
غلامزاده با اشاره به ظرفیتهای مردمی برای خدمترسانی ادامه داد: شهروندان میتوانند به شیوههای مختلف در این میزبانی سهیم باشند؛ برخی میتوانند فضای منزل خود را برای اسکان شبانه زائران در اختیار بگذارند، برخی در تأمین آب، تغذیه یا بستههای غذایی سبک مشارکت کنند و برخی دیگر نیز با در اختیار قرار دادن امکانات بهداشتی، به زائران خدمترسانی کنند.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران تأکید کرد: همین کمکهای به ظاهر کوچک، درمجموع بسیار بزرگ، اثرگذار و تعیینکننده است و میتواند نقش مهمی در میزبانی شایسته از زائران این مراسم ایفا کند.
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