به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد اربعین سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف، معاونان، مدیران و رؤسای کمیتهها برگزار شد، در این نشست بر آمادگی بقاع متبرکه و امامزادگان برای میزبانی از زائران در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید و همچنین تقویت خدمات فرهنگی، اسکان، پشتیبانی و تجهیز مواکب اربعین تأکید شد.
در این نشست، حجتالاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، با اشاره به برنامههای پیشروی این سازمان اظهار کرد: پیش از اربعین، برنامه مهمی در کشور برگزار خواهد شد و همه دستگاهها باید برای برگزاری هرچه باشکوهتر آن تلاش کنند.
وی افزود: مراسم وداع با پیکر رهبر شهید در تهران و برخی استانها برگزار خواهد شد و محل خاکسپاری نیز آستان قدس رضوی است. از اینرو باید زمینه حضور زائران و مسافران و ارائه خدمات مناسب به آنان فراهم شود. در همین راستا طی هفته گذشته چندین ابلاغیه به استانها ارسال شده تا آمادگی لازم را برای خدمترسانی داشته باشند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با بیان اینکه استانهای تهران، قم و خراسان رضوی به دلیل حجم بالای زائران نیازمند برنامهریزی ویژه هستند، گفت: ظرفیت امامزادگان و اماکن مذهبی باید برای اسکان و ارائه خدمات مطلوب به زائران بهکار گرفته شود. همچنین استانهایی که در مسیر تردد مسافران قرار دارند، لازم است با هماهنگی کامل، امامزادگان واقع در مسیر را برای خدمترسانی آماده کنند. برنامههای وداع نیز از روز شنبه در تهران آغاز خواهد شد.
عادل با اشاره به خدمات سازمان اوقاف در اربعین حسینی تصریح کرد: به اذعان ستاد مرکزی اربعین، سازمان اوقاف یکی از دستگاههای موفق در ارائه خدمات متنوع به زائران بوده است. از همه کمیتهها و مواکبی که در مرزها و عتبات مقدس حضور دارند، قدردانی میکنیم. همچنین برنامههای فرهنگی سازمان اوقاف با هماهنگی کمیته فرهنگی ستاد اربعین، از اقدامات شاخص این سازمان به شمار میرود.
وی ادامه داد: امسال تغییراتی در ساختار اجرایی ستاد ایجاد شده و با کاهش تصدیگری ستاد مرکزی، بخش قابل توجهی از مسئولیتها به استانها واگذار شده است. در برخی مرزها که حضور مستقیم ستاد ضرورت کمتری داشت، از جمله تمرچین و باشماق، مسئولیت امور به استانهای مربوطه سپرده شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با اشاره به برنامههای فرهنگی اربعین گفت: برگزاری جلسات سخنرانی با حضور چهرههای برجسته از جمله برنامههای اثرگذار این رویداد است که استان قزوین در نجف، استان تهران در مسیر پیادهروی اربعین، خراسان رضوی در کربلا و استان گلستان در سامرا مسئولیت اجرای بخشی از این برنامهها را برعهده دارند و این فعالیتها امسال نیز تقویت خواهد شد.
وی تأکید کرد: باید از فضای معنوی و زیرساختهایی که به برکت زیارت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ایجاد شده است، برای تبیین معارف دینی و افزایش آگاهی مردم بهرهبرداری کنیم.
عادل، تقویت تجهیزات مواکب را از دیگر برنامههای امسال عنوان کرد و افزود: خرید تجهیزات مورد نیاز از عراق، از جمله دستگاههای نانوایی، ژنراتور و تجهیزات سرمایشی در دستور کار قرار گرفته است که این امر نتیجه نگاه آیندهنگر مدیران سازمان و در رأس آن ریاست محترم سازمان اوقاف است.
همچنین با توجه به حجم بالای تردد زائران از مرز مهران، هماهنگی میان استانها برای ارائه خدمات مطلوب بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام محمدکاظم موسوی متقی، مدیرکل امور اجتماعی و مشارکتهای مردمی سازمان اوقاف و امور خیریه، گزارشی از عملکرد اربعین سال گذشته ارائه کرد و گفت: استانها در اربعین سال گذشته با آمادگی کامل در محلهای تعیینشده مستقر شدند و خدمات گستردهای به زائران ارائه کردند.
وی با اشاره به استمرار خدمترسانی پس از پایان مراسم اربعین افزود: یکی از دغدغههای همیشگی این بوده که زائران پس از پایان ایام اربعین رها نشوند. بر همین اساس، در مرزهای خسروی و مهران تا ۲۵ صفر خدماترسانی ادامه یافت که این اقدام قابل تقدیر است. امسال نیز در ابلاغیههای ارسالی، جدول زمانبندی دقیق خدمترسانی مورد تأکید قرار گرفته است.
مدیرکل امور اجتماعی و مشارکتهای مردمی سازمان اوقاف با بیان اینکه سال گذشته ۱۹۰ موکب سازمان اوقاف در کشور عراق فعال بودند، اظهار کرد: این آمار شامل مواکب جاماندگان اربعین نمیشود و بیش از ۵ هزار خادم در این مواکب به زائران خدمترسانی کردند.
وی ادامه داد: در اربعین سال گذشته بیش از ۴ میلیون پرس غذا میان زائران توزیع شد. همچنین ۱۱۰ هزار قالب یخ در مواکب توزیع و ۲۶ دستگاه یخساز اتوماتیک برای تأمین نیاز زائران مورد استفاده قرار گرفت.
موسوی متقی افزود: در حوزه نانوایی نیز استانهای ایلام، کرمانشاه، قم و قزوین اقدام به خرید تجهیزات مورد نیاز کردند و در مجموع حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار قرص نان در میان زائران توزیع شد.
وی با اشاره به خدمات اسکان زائران خاطرنشان کرد: مواکب سازمان اوقاف سال گذشته در زمینه اسکان نیز عملکرد مطلوبی داشتند و در مجموع حدود یک میلیون و ۹۷۰ هزار نفر از خدمات اسکان این مواکب بهرهمند شدند.
مدیرکل امور اجتماعی و مشارکتهای مردمی سازمان اوقاف در پایان با اشاره به برنامههای فرهنگی اربعین گفت: در حوزه اعزام سخنران و مداح، که در سالهای گذشته با همکاری هیئت رزمندگان انجام میشد، از سال ۱۴۰۳ تمامی مراحل اعزام مبلغان با همکاری اداره اعزام مبلغ، به طور کامل توسط سازمان اوقاف و امور خیریه انجام میشود که این اقدام موجب انسجام بیشتر برنامههای فرهنگی و ارتقای کیفیت خدمات تبلیغی در مسیر پیادهروی اربعین شده است.
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