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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

جلال مآب:۱۹۰ طرح عمرانی در صحن های ائمه اجرا شده است

جلال مآب:۱۹۰ طرح عمرانی در صحن های ائمه اجرا شده است

ارومیه - رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور گفت: تاکنون ۱۹۰ طرح عمرانی در صحن های ائمه توسط ستاد اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جلال مآب روز چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اظهار کرد: این ستاد اززمان تشکیل تاکنون ۱۹۰ طرح عمرانی درصحن‌های ائمه اجرا کرده است.

وی با قدردانی از تدابیر مسئولان استان افزود: هم افزایی و برنامه ریزی انجام شده دراستان نوید بخش یک اربعین آبرومندانه ومیزبانی درخور شان زائران حسینی خواهدبود.

جلال مآب همچنین به آمادگی کامل مواکب درمراسم اربعین اشاره کرد و گفت: سازماندهی مواکب تابخش زیادی انجام شده وامسال باحضور موکب‌ها درخدمت زائران خواهیم بود.

نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه ارومیه هم در این دیدار گفت: باید تلاش کنیم تا از ظرفیت‌های ایجادی در عرصه فرهنگ ساخت عتبات برای توسعه مفاهیم اسلامی وارزش‌های دینی بصورت بهینه بهره‌برداری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا از ظرفیت‌های ایجادی در عرصه فرهنگ ساخت عتبات برای توسعه اسلام و ارزش‌های دینی بصورت بهینه بهره‌برداری شود.

وی به ظرفیت‌های مرز تمرچین برای زائران اربعین حسینی هم اشاره کرد و گفت:ستاد عتبات عالیات باید به گونه‌ای برنامه ریزی کند تا زائران ایرانی و خارجی درتردد از این مرز مشکلاتی نداشته باشند.

کد مطلب 6876571

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