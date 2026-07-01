جلال مآب:۱۹۰ طرح عمرانی در صحن های ائمه اجرا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جلال مآب روز چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اظهار کرد: این ستاد اززمان تشکیل تاکنون ۱۹۰ طرح عمرانی درصحن‌های ائمه اجرا کرده است.

وی با قدردانی از تدابیر مسئولان استان افزود: هم افزایی و برنامه ریزی انجام شده دراستان نوید بخش یک اربعین آبرومندانه ومیزبانی درخور شان زائران حسینی خواهدبود.

جلال مآب همچنین به آمادگی کامل مواکب درمراسم اربعین اشاره کرد و گفت: سازماندهی مواکب تابخش زیادی انجام شده وامسال باحضور موکب‌ها درخدمت زائران خواهیم بود.

نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه ارومیه هم در این دیدار گفت: باید تلاش کنیم تا از ظرفیت‌های ایجادی در عرصه فرهنگ ساخت عتبات برای توسعه مفاهیم اسلامی وارزش‌های دینی بصورت بهینه بهره‌برداری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا از ظرفیت‌های ایجادی در عرصه فرهنگ ساخت عتبات برای توسعه اسلام و ارزش‌های دینی بصورت بهینه بهره‌برداری شود.

وی به ظرفیت‌های مرز تمرچین برای زائران اربعین حسینی هم اشاره کرد و گفت:ستاد عتبات عالیات باید به گونه‌ای برنامه ریزی کند تا زائران ایرانی و خارجی درتردد از این مرز مشکلاتی نداشته باشند.