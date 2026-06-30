به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی سه شنبه شب در نشست مشترک با رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با تاکید بر ضرورت برنامهریزی منسجم برای برگزاری باشکوه اربعین حسینی، گفت: موفقیت در خدمترسانی به زائران با اتکا به مشارکت مردمی، فعالیتهای فرهنگی هدفمند، جذب ظرفیتهای ملی و استانی و تقویت زیرساختهای مسیر تمرچین امکانپذیر است.
وی، با اشاره به ظرفیتهای گسترده آذربایجانغربی در میزبانی از زائران اربعین، افزود: اربعین یک فرصت فرهنگی، زیارتی، اقتصادی، گردشگری و وحدتآفرین بوده و فعالسازی همه ظرفیتهای آذربایجانغربی، استانهای همجوار، خیرین، صنایع و نهادهای مردمی برای پشتیبانی از این رویداد ضروری است.
رحمانی همچنین با بیان اینکه توسعه فرهنگ مشارکت مردمی نیازمند اطلاعرسانی و اقدامات فرهنگی مستمر است، خاطرنشان کرد: باید زمینه مشارکت عمومی در بازسازی عتبات عالیات و خدمترسانی به زائران به سادهترین شکل فراهم شده و با ارائه گزارشهای شفاف از آثار و برکات این مشارکت، اعتماد و انگیزه مردم بیش از پیش تقویت شود.
استاندار آذربایجانغربی به اهمیت مرز تمرچین در تردد زائران نیز اشاره کرد و افزود: ساماندهی هرچه سریعتر موکبها، ارتقای کیفیت خدمات، نظارت مستمر بر عملکرد آنها، اطلاعرسانی گسترده درباره مزیتهای این مسیر و گسترش همکاری با مسئولان اقلیم کردستان عراق برای تسهیل تردد و افزایش خدمات به زائران در دستورکار است.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات نیز با قدردانی از حمایتها و پیگیریهای استاندار آذربایجانغربی، بر آمادگی این ستاد برای اجرای برنامههای مشترک در مسیر تقویت خدمترسانی به زائران اربعین تأکید کرده و گفت: با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، خیرین و نیروهای مردمی میتوان ظرفیتهای آذربایجانغربی را برای پشتیبانی از زائران و توسعه فعالیتهای بازسازی عتبات به شکل مطلوبتری به کار گرفت.
محمدجلال مآب همچنین از برنامهریزی برای برگزاری نشستهای تخصصی، توسعه شبکه خیرین عتبات عالیات، تقویت اقدامات فرهنگی و اطلاعرسانی و ارتقای کیفیت خدمات موکبها خبر داده و افزود: با همکاری و عزم مجموعه مدیریت آذربایجانغربی، اربعین امسال در مسیر تمرچین با شکوه و کیفیت بیشتری برگزار خواهد شد.
در این دیدار تقویت فعالیتهای ستاد بازسازی عتبات عالیات، توسعه مشارکتهای مردمی، ضرورت فرهنگسازی برای افزایش سهم استان در بازسازی اماکن مقدس و همچنین برنامهریزی برای جذب ظرفیت خیرین، صنایع و بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین برنامهریزی برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین حسینی، ارتقای خدماترسانی به زائران در مسیر مرز تمرچین تا عتبات عالیات، ساماندهی و نظارت بر فعالیت موکبها، بهرهگیری از ظرفیت استانهای همجوار و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای مردمی از دیگر محورهای مطرح شده در این دیدار بود.
در پایان نقش مرز تمرچین بهعنوان یکی از مسیرهای مهم تردد زائران و ظرفیتهای فرهنگی، اقتصادی و وحدتآفرین در توسعه دیپلماسی مردمی و گسترش فرهنگ خدمت به زائران مورد تأکید قرار گرفت.
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