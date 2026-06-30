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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۸

اربعین فرصتی بزرگ برای هم‌افزایی فرهنگی، مردمی و توسعه مسیر تمرچین است

اربعین فرصتی بزرگ برای هم‌افزایی فرهنگی، مردمی و توسعه مسیر تمرچین است

ارومیه - استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده آذربایجان ‌غربی در میزبانی از زائران اربعین گفت:اربعین فرصتی بزرگ برای هم‌افزایی فرهنگی، مردمی و توسعه مسیر تمرچین است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی سه شنبه شب در نشست مشترک با رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری باشکوه اربعین حسینی، گفت: موفقیت در خدمت‌رسانی به زائران با اتکا به مشارکت مردمی، فعالیت‌های فرهنگی هدفمند، جذب ظرفیت‌های ملی و استانی و تقویت زیرساخت‌های مسیر تمرچین امکان‌پذیر است.

وی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده آذربایجان‌غربی در میزبانی از زائران اربعین، افزود: اربعین یک فرصت فرهنگی، زیارتی، اقتصادی، گردشگری و وحدت‌آفرین بوده و فعال‌سازی همه ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی، استان‌های همجوار، خیرین، صنایع و نهادهای مردمی برای پشتیبانی از این رویداد ضروری است.

رحمانی همچنین با بیان اینکه توسعه فرهنگ مشارکت مردمی نیازمند اطلاع‌رسانی و اقدامات فرهنگی مستمر است، خاطرنشان کرد: باید زمینه مشارکت عمومی در بازسازی عتبات عالیات و خدمت‌رسانی به زائران به ساده‌ترین شکل فراهم شده و با ارائه گزارش‌های شفاف از آثار و برکات این مشارکت، اعتماد و انگیزه مردم بیش از پیش تقویت شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به اهمیت مرز تمرچین در تردد زائران نیز اشاره کرد و افزود: ساماندهی هرچه سریع‌تر موکب‌ها، ارتقای کیفیت خدمات، نظارت مستمر بر عملکرد آنها، اطلاع‌رسانی گسترده درباره مزیت‌های این مسیر و گسترش همکاری با مسئولان اقلیم کردستان عراق برای تسهیل تردد و افزایش خدمات به زائران در دستورکار است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات نیز با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های استاندار آذربایجان‌غربی، بر آمادگی این ستاد برای اجرای برنامه‌های مشترک در مسیر تقویت خدمت‌رسانی به زائران اربعین تأکید کرده و گفت: با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، خیرین و نیروهای مردمی می‌توان ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی را برای پشتیبانی از زائران و توسعه فعالیت‌های بازسازی عتبات به شکل مطلوب‌تری به کار گرفت.

محمدجلال مآب همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی، توسعه شبکه خیرین عتبات عالیات، تقویت اقدامات فرهنگی و اطلاع‌رسانی و ارتقای کیفیت خدمات موکب‌ها خبر داده و افزود: با همکاری و عزم مجموعه مدیریت آذربایجان‌غربی، اربعین امسال در مسیر تمرچین با شکوه و کیفیت بیشتری برگزار خواهد شد.

در این دیدار تقویت فعالیت‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات، توسعه مشارکت‌های مردمی، ضرورت فرهنگ‌سازی برای افزایش سهم استان در بازسازی اماکن مقدس و همچنین برنامه‌ریزی برای جذب ظرفیت خیرین، صنایع و بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین برنامه‌ریزی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین حسینی، ارتقای خدمات‌رسانی به زائران در مسیر مرز تمرچین تا عتبات عالیات، ساماندهی و نظارت بر فعالیت موکب‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت استان‌های همجوار و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی از دیگر محورهای مطرح شده در این دیدار بود.

در پایان نقش مرز تمرچین به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم تردد زائران و ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و وحدت‌آفرین در توسعه دیپلماسی مردمی و گسترش فرهنگ خدمت به زائران مورد تأکید قرار گرفت.

کد مطلب 6875895

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