به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مطیع حق‌شناس در این زمینه اظهار کرد: ثبت‌نام زائران اربعین از روز سه‌شنبه ۹ تیر آغاز شده و علاقه‌مندان به حضور در این مراسم می‌توانند با مراجعه به سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir ثبت‌نام خود را انجام دهند.

مدیرکل حج و زیارت آذربایجان‌غربی ادامه داد: پس از تکمیل فرآیند ثبت‌نام، برای هر متقاضی کد رهگیری صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه طبق روال هرساله پیاده روی اربعین از مرز تمرچین خواهد بود گفت: این پایانه مرزی از امکانات مناسبی همانند پارکینگ رایگان و امکانات مناسب دیگر برای زائران اربعین حسینی برخوردار است.

حق‌شناس با اشاره به اینکه امسال نیز تردد زائران استان از مرز تمرچین انجام می‌شود، گفت: این پایانه مرزی از امکانات مناسبی از جمله پارکینگ رایگان و سایر خدمات رفاهی برای زائران برخوردار است. همچنین استانداری آذربایجان غربی تمهیدات لازم را برای انتقال رایگان زائران پیش‌بینی کرده است.

مدیرکل حج و زیارت آذربایجان‌ غربی درباره هزینه ثبت‌نام نیز اظهار کرد: امسال مبلغ ۲۰۰ هزار تومان از هر زائر دریافت می‌شود که از این میزان، ۱۷۰ هزار تومان برای پوشش بیمه‌ای و مابقی برای خدمات امداد و نجات جمعیت هلال احمر اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه پوشش بیمه‌ای زائران امسال بر عهده بیمه ایران است، افزود: گذرنامه زائران باید حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشد.

حق‌شناس با تاکید بر اینکه استفاده از گذرنامه بین‌المللی یا گذرنامه زیارتی هر دو امکان‌پذیر است، تصریح کرد: افرادی که هنوز گذرنامه دریافت نکرده‌اند باید هرچه سریع‌تر برای صدور آن اقدام کنند.

وی همچنین از زائران خواست نرم‌افزار «همیار اربعین» را روی تلفن همراه خود نصب کنند تا بتوانند از خدمات و اطلاعات مورد نیاز در طول سفر بهره‌مند شوند.

مدیرکل حج و زیارت آذربایجان غربی با توصیه به زائران برای مدیریت زمان سفر گفت: بهتر است مدت اقامت در عراق بیش از سه روز نباشد تا امکان خدمات‌رسانی به سایر زائران نیز فراهم شود.

حق‌شناس زمان اعزام زائران اربعین را از سوم تا سیزدهم مرداد اعلام کرد و افزود: زائران برای تهیه دینار عراق می‌توانند به شعب ارزی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در استان مراجعه کنند.

وی ادامه داد: سقف ارز اختصاص‌ یافته برای هر زائر واجد شرایط، ۲۰۰ هزار دینار عراق است و این سهمیه به افراد بالای پنج سال تعلق می‌گیرد.