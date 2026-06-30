اصناف البرز در خدمت عزاداران رهبر شهید امت

محمد دادخواه رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای این مراسم ملی اظهار داشت: با توجه به اینکه استان البرز گلوگاه تردد زائران از ۱۴ استان کشور است، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵۰۰ هزار خودرو و بیش از ۴ میلیون زائر از محورهای مواصلاتی این استان عبور کنند.

از همین رو، اصناف البرز با رویکرد و شعار سراسری «هر اتحادیه صنفی یک موکب خدمت‌رسانی و هر اتاق اصناف یک قرارگاه خدمت‌رسانی» پای کار آمده‌اند.

دادخواه در تشریح اقدامات عملیاتی اصناف گفت: در یک اقدام هماهنگ، مقرر شده است تعداد یک میلیون بطری آب معدنی و آشامیدنی از سوی صنوف مختلف تهیه و به ستاد برگزاری مراسم اهدا شود. همچنین، علاوه بر استقرار ۳ موکب تخصصیِ خدمات فنی و پذیرایی در یکی از محدوده های اتوبان کرج به سمت تهران ، در مجموع ۱۲ موکب در سطح استان با همکاری سایر اتاق های اصناف شهرستان های استان البرز برای ارائه خدمات به زائران دایر خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به تنوع خدمات ارائه شده افزود: اتحادیه‌های خیاطان، تعمیرات اتومبیل و موبایل و تجهیزات مخابراتی در طول مسیر از نظرآباد تا گرمدره به صورت استانی مستقر شده و به زائران خدمت‌رسانی خواهند کرد. همچنین با همکاری کانون جهانگردان، خودروهای یدک‌کش برای ارائه خدمات امدادی در محورهای پرتردد پیش‌بینی شده است.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز با اشاره به میزبانی از سایر استان‌ها گفت: افتخار داریم که در این ایام، میزبان تیم‌های خدمت‌رسان اتاق‌های اصناف استان‌های زنجان، اردبیل و ارومیه باشیم که در کنار فعالان صنفی البرز به ارائه خدمت به هموطنان خواهند پرداخت.

دادخواه در پایان ضمن قدردانی از همت والای بازاریان و فعالان صنفی، خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات به همت مشترک اتاق اصناف، بسیج اصناف و اتحادیه‌های صنفی و با هدف تکریم زائران و ادای دین به مقام شامخ امام شهید صورت میگیرد تا ان‌شاءالله شاهد برگزاری باشکوه و بی‌دغدغه این مراسم ملی باشیم.