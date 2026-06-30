به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شریفتبار ظهر سهشنبه در نشست شورای راهبری و هماهنگی امور بانوان شهرستان بابل با اشاره به اهمیت نقش مردم در تعیین سرنوشت جامعه اظهار کرد: از منظر آموزههای اسلامی، مشارکت در سرنوشت فردی و اجتماعی تنها یک حق نیست، بلکه تکلیفی شرعی محسوب میشود و عقل و شرع بر ضرورت حضور فعال مردم در عرصههای اجتماعی و سیاسی تأکید دارند.
وی با بیان اینکه حضور مسئولانه در عرصههای اجتماعی همانند امر به معروف و نهی از منکر از وظایف دینی است، افزود: افرادی که از ایفای این مسئولیت اجتماعی کنارهگیری کنند، نسبت به آثار و پیامدهای آن در جامعه مسئول خواهند بود، چرا که سرنوشت یک جامعه با مشارکت همه اعضای آن رقم میخورد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران خاطرنشان کرد: هیچ فردی در جامعه بیتأثیر نیست و حتی کمبرخوردارترین اقشار نیز میتوانند در آینده کشور نقشآفرین باشند، از این رو مشارکت عمومی سرمایهای ارزشمند برای پیشرفت جامعه به شمار میرود.
حجتالاسلام شریفتبار با تأکید بر پیوند دین و حاکمیت گفت: تحقق حکومت دینی زمینهساز تکامل آموزههای دینی است و دینی که در عرصه اجتماع و سیاست حضور نداشته باشد، در حد نظریه باقی خواهد ماند.
وی با اشاره به جایگاه زنان در گفتمان انقلاب اسلامی، اظهار کرد: موضوع زن همواره یکی از مهمترین محورهای رقابت گفتمانی در جهان بوده است، زیرا زنان افزون بر نقش تربیت نسل آینده، در شکلدهی به فرهنگ و جهتگیریهای اجتماعی نیز تأثیر عمیقی دارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران ادامه داد: انقلاب اسلامی با ارائه الگویی نو از زن مسلمان، نشان داد که زنان میتوانند در عین حفظ ارزشهای دینی و حجاب، حضوری مؤثر در عرصههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی داشته باشند.
وی با بیان اینکه زنان علاوه بر نقش مادری، از کنشگران مهم عرصههای اجتماعی و مدیریتی هستند، افزود: تجربه پس از انقلاب اسلامی نشان داده است که زنان ایرانی توانستهاند با حفظ هویت دینی، نقشآفرینی گستردهای در پیشرفت کشور داشته باشند.
حجتالاسلام شریفتبار با اشاره به نمونههایی از زنان اثرگذار انقلاب اسلامی، تصریح کرد: مادران و همسران شهدا و چهرههایی همچون مرضیه حدیدچی نمونههایی از الگوی زن مسلمان ایرانی هستند که توانستهاند میان مسئولیت خانوادگی و حضور فعال اجتماعی پیوندی موفق برقرار کنند.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت توجه به نسل جوان و دختران گفت: آینده کشور در گرو تربیت و توانمندسازی دختران و زنان است و تقویت هویت فرهنگی و دینی آنان، زمینهساز تحقق الگوی زن مسلمان ایرانی و پیشرفت جامعه خواهد بود.
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