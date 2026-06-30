به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز فتاح، روز سهشنبه در نشست انعقاد تفاهمنامه همکاری میان جمعیت هلالاحمر و ستاد اجرایی فرمان امام ( ره)، با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد شهدای هفتم تیر و شهدای دانشمند، اظهار کرد: در روزهایی که کشور داغدار شهادت عزیزان خود است، سخن گفتن دشوار است، اما در دل این حوادث، جلوههای کمنظیری از ایثار و فداکاری را شاهد بودیم.
وی افزود: بالاترین مرتبه رشد انسان آنجاست که فرد جان خود را برای نجات دیگران به خطر میاندازد، در روزهای اخیر بارها شاهد بودیم که امدادگران هلالاحمر برای نجات یک کودک، زن یا مجروح، بدون توجه به خطر، وارد صحنه شدند؛ در حالی که ممکن بود خود نیز در همان لحظه آسیب ببینند.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی نیروهای امدادی گفت: امروز در این نشست حضور یافتم تا از رئیس، مدیران، امدادگران و داوطلبان جمعیت هلالاحمر به دلیل خدمات ارزشمندشان قدردانی کنم. در طول جنگ ۱۲ روزه و پس از آن نیز در ارتباط مستمر با مسئولان این جمعیت بودیم و از نزدیک در جریان اقدامات آنان قرار داشتیم.
فتاح با اشاره به حوزههای همکاری مشترک میان ستاد اجرایی فرمان امام و جمعیت هلالاحمر اظهار کرد: اگرچه هر یک از دو مجموعه مأموریتهای مستقلی دارند، اما در بخشهایی مانند درمان، بیمارستانها، امدادرسانی به آسیبدیدگان و تأمین نیازهای اولیه مردم، همکاریهای مشترک و مؤثری شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه نیروهای ستاد اجرایی نیز در کنار امدادگران هلالاحمر در مناطق حادثهدیده حضور داشتند، افزود: همکاران ما شاید مانند هلالاحمر از تجهیزات تخصصی برخوردار نبودند، اما با امکانات محدود نیز در کنار امدادگران برای نجات آسیبدیدگان تلاش کردند که این همکاری ارزشمند بود.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام همچنین به خدمات ارائهشده در حوزه سلامت روان اشاره کرد و گفت: سامانههای مشاوره و حمایت روانی که از سالهای گذشته، بهویژه در دوران کرونا، فعال بودند، در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز خدمات مهمی به مردم ارائه کردند و مشاورههای تخصصی نقش مؤثری در آرامش و کاهش آسیبهای روحی خانوادههای آسیبدیده داشت.
فتاح با تأکید بر ضرورت توسعه همکاریهای دو مجموعه در این حوزه افزود: در کنار اقدامات سختافزاری و امدادی، خدمات روانشناسی و حمایتهای اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید این همکاریها بیش از گذشته تقویت شود.
وی با قدردانی دوباره از امدادگران، داوطلبان و کارکنان جمعیت هلالاحمر گفت: بسیاری از این نیروها بینام و نشان و بدون انتظار دیده شدن، در سختترین شرایط به مردم خدمت میکنند و همین روحیه ایثار، سرمایه ارزشمند هلالاحمر و کشور است.
بازسازی مناطق آسیبدیده نیازمند همافزایی هلالاحمر و ستاد اجرایی است
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با تأکید بر اینکه مأموریت دستگاههای خدمترسان پس از پایان جنگ سنگینتر شده است، گفت: بازسازی مدارس، دانشگاهها، منازل، جبران خسارت کسبوکارها و حمایت از آسیبدیدگان، نیازمند همکاری و همافزایی میان نهادهای مسئول از جمله جمعیت هلالاحمر و ستاد اجرایی فرمان امام است.
فتاح اظهار کرد: همکاری میان ستاد اجرایی و هلالاحمر در حوزههای امدادی، حمایتی و خدماترسانی، مکمل یکدیگر بوده و این همراهی در دوران پس از جنگ نیز باید با قوت ادامه یابد.
وی با اشاره به آغاز مرحله بازسازی مناطق آسیبدیده افزود: اکنون باید خرابیهای برجا مانده جبران شود. بازسازی مدارس، دانشگاهها، منازل مسکونی، تأمین لوازم ضروری زندگی خانوادههای آسیبدیده و همچنین حمایت از کسبوکارهایی که خسارت دیدهاند، از جمله مأموریتهای سنگینی است که پیش روی دستگاههای مسئول قرار دارد.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ادامه داد: بخشی از مسئولیتها بر عهده دولت است و ستاد اجرایی نیز در چارچوب مأموریتهای خود برای جبران خسارتها و حمایت از مردم وارد عمل شده است. این مأموریتها نسبت به دوران جنگ، از نظر گستردگی و حجم کار، پیچیدهتر و سنگینتر شده است.
فتاح با تأکید بر ضرورت همافزایی میان نهادهای خدمترسان گفت: افتخار میکنیم که در مأموریتی مکمل، هم در دوران جنگ و هم پس از آن، در کنار جمعیت هلالاحمر قرار داریم. هرچه هماهنگی و همکاری میان دستگاههای مختلف بیشتر باشد، روند خدمترسانی به مردم نیز با سرعت و کیفیت بالاتری انجام خواهد شد.
وی یکی از ویژگیهای جمعیت هلالاحمر را بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و اجتماعی دانست و افزود: این جمعیت از پشتوانه گسترده داوطلبان و خیرین برخوردار است و همین سرمایه اجتماعی، امکان ارائه خدمات مؤثرتر را فراهم کرده است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به تفاهمنامه همکاری امضا شده میان دو مجموعه تصریح کرد: این تفاهمنامه صرفاً یک سند تشریفاتی نیست، بلکه بخش قابل توجهی از مفاد آن پیش از این نیز در عمل اجرا شده است. بسیاری از همکاریها میان دو مجموعه بدون معطلی آغاز شده و پس از انجام اقدامات، گزارش آن ارائه شده است.
فتاح با تأکید بر اینکه نتیجهبخش بودن همکاریها از امضای اسناد مهمتر است، گفت: آنچه اهمیت دارد، عمل به تعهدات است. خوشبختانه همکاریهای مشترک میان ستاد اجرایی فرمان امام و جمعیت هلالاحمر پیش از امضای این تفاهمنامه نیز در میدان اجرا شکل گرفته بود و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
مستندسازی حملات، روایت واقعی جنگ را به جهان منتقل میکند
فتاح با اشاره به اقدامات جمعیت هلالاحمر در مستندسازی خسارتها و تلفات ناشی از حملات، اظهار کرد: امیدوارم تصاویر، اسناد و مستنداتی که هلالاحمر از آنچه وی «جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران» خواند، تهیه کرده است، وجدان برخی مسئولان و نهادهای بینالمللی را بیدار کند و آنان نسبت به شعارهایی که درباره دموکراسی و حقوق بشر مطرح میکنند، احساس شرمندگی داشته باشند.
وی افزود: این اسناد و تصاویر میتواند واقعیتهای رخداده را به افکار عمومی جهان نشان دهد؛ چرا که بسیاری از مردم دنیا از ابعاد این حوادث اطلاع دقیقی ندارند.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به فعالیتهای بینالمللی جمعیت هلالاحمر در انعکاس این مستندات، گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز بر ثبت و روایت دقیق این وقایع تأکید کردهاند، ارائه این اسناد در مجامع و محافل بینالمللی اقدامی مهم و اثرگذار است و ابراز امیدواری کرد این تلاشها با موفقیت ادامه یابد.
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