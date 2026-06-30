به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح تمهیدات جمعیت هلال‌احمر برای پوشش امدادی مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: تمام آمبولانس‌ها، خودروهای نجات، بالگردها، موتورسیکلت‌های امدادی، یگان پهپادی و تمامی امدادگران جمعیت هلال‌احمر برای خدمت‌رسانی در این مراسم بزرگ، معنوی و ارزشمند به کار گرفته خواهند شد.

وی افزود: علاوه بر خدمات امداد و نجات، ارائه خدمات درمانی فوری نیز در دستور کار قرار دارد و برنامه‌ریزی به گونه‌ای انجام شده است که در طول مسیر برگزاری مراسم، پایگاه‌های امدادی با فاصله‌های کوتاه از یکدیگر مستقر باشند تا مردم بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن به خدمات امدادی و درمانی دسترسی پیدا کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به خدمات پیش‌بینی شده برای زائران خارج از کشور گفت: علاوه بر پوشش امدادی در تهران، قم و خراسان رضوی، تمهیدات ویژه‌ای نیز برای عراق در نظر گرفته شده است، بیمارستان امام علی(ع) در نجف، درمانگاه نبی (ص) در نجف و درمانگاه‌های هلال‌احمر در کربلا به طور کامل آماده ارائه خدمات درمانی به زائران هستند.

کولیوند ادامه داد: نیروهای امدادی هلال‌احمر با تجهیزات کامل در طول مراسم در عراق نیز حضور خواهند داشت و هماهنگی‌های لازم با وزارت بهداشت عراق، جمعیت هلال‌احمر عراق و گروه‌های مردمی این کشور انجام شده تا خدمات امدادی با حداکثر هم‌افزایی ارائه شود.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های مختلف افزود: اعتقاد ما این است که همه مجموعه‌های خدمت‌رسان باید در کنار یکدیگر فعالیت کنند و از اقدامات موازی پرهیز شود، هرچه هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر باشد، کیفیت خدمات نیز افزایش خواهد یافت.

پیش‌بینی حضور ۲۰ میلیون نفر در مراسم تشییع

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۰ میلیون نفر از مردم و زائران در مراسم تشییع رهبر شهید شرکت کنند، گفت: این مراسم می‌تواند از نظر تعداد شرکت‌کنندگان در زمره بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین آیین‌های تشییع در جهان قرار گیرد.

کولیوند از مردم خواست با رعایت توصیه‌های امدادی و بهداشتی، به‌ ویژه نکات مربوط به پیشگیری از گرمازدگی، امدادگران را در ارائه خدمات یاری کنند و در طول مسیر مراسم، مراقبت‌های لازم را مدنظر داشته باشند.

وی همچنین از پیش‌بینی ظرفیت اسکان زائران خبر داد و گفت: در مجموع ۱۱۰ هزار محل اسکان در سراسر کشور برای زائران تدارک دیده شده که ۶۷ هزار ظرفیت آن در شهر تهران پیش‌بینی شده است تا خدمات مناسب به شرکت‌کنندگان در مراسم ارائه شود.