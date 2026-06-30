به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر روز سهشنبه در نشست انعقاد و امضای سند همکاری میان جمعیت هلالاحمر و ستاد اجرایی فرمان امام، با قدردانی از حمایتهای ستاد اجرایی، گفت: در سالهای اخیر، بهویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه، توان تجهیزاتی و عملیاتی جمعیت هلالاحمر به شکل قابل توجهی ارتقا یافته و این موضوع نقش مهمی در خدمترسانی به آسیبدیدگان داشت.
وی با بیان اینکه عملیات امدادرسانی در این دوره با عنوان «خط مقدم بشردوستی» دنبال شد، افزود: نیروهای امدادی از نخستین ساعات حادثه در میدان حضور یافتند و علاوه بر امدادرسانی، در عملیات جستوجو، آواربرداری، انتقال مصدومان، تفحص و انتقال پیکر شهدا نیز مشارکت داشتند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به آسیب دیدن مراکز درمانی و امدادی در جریان حملات، اظهار کرد: ۵۶ مرکز وابسته به هلالاحمر هدف حمله قرار گرفت که این موارد به عنوان مصادیق نقض حقوق بشردوستانه ثبت و مستندسازی شد.
کولیوند ادامه داد: علاوه بر خدمات امدادی، تیمهای تخصصی روانشناسی، سلامت روان، پزشکی و حمایت از مادران و کودکان نیز به صورت مستمر در مناطق آسیب دیده حضور داشتند و خدمات حمایتی و درمانی ارائه کردند.
وی با تاکید بر اینکه تمامی مستندات مربوط به نقض حقوق بشردوستانه به صورت روزانه جمعآوری و ارسال شد، گفت: این اسناد برای دادستان دیوان کیفری بینالمللی، کمیته بینالمللی صلیب سرخ، سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و در مجموع ۱۹ نهاد بینالمللی ارسال شد تا در فرآیندهای حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس جمعیت هلالاحمر همچنین از اجرای برنامهای گسترده در حوزه دیپلماسی بشردوستانه و رسانهای خبر داد و افزود: با ارتباط مستمر با رؤسای جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر کشورهای مختلف و تولید محتوای بینالمللی، تلاش کردیم روایت مستند و دقیقی از وقایع ارائه شود و این محتوا از طریق دانشگاهها و مراکز علمی در کشورهای مختلف از جمله ایتالیا، آلمان و انگلستان نیز منتشر شد.
کولیوند گفت: در این مدت ۳۵ مکاتبه رسمی و ۱۱ بیانیه صادر شد و با همکاری وزارت امور خارجه، نمایندگان سازمان ملل نیز از مناطق آسیبدیده بازدید کردند.
وی با اشاره به نتایج ارائه گزارشهای ایران در مجامع بینالمللی اظهار کرد: بر اساس گزارش فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر، جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قویترین جمعیتهای ملی معرفی و همچنین به عنوان قطب منطقهای آموزش امداد و نجات و مدیریت حوادث شناخته شد.
رئیس جمعیت هلالاحمر با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در جریان این حوادث هیچگونه درخواست رسمی برای دریافت کمک خارجی ارائه نکرد، افزود: با وجود این، ۱۸ کشور به صورت داوطلبانه کمکهای بشردوستانه خود را ارسال کردند که این کمکها در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار آسیبدیدگان قرار گرفت.
کولیوند همچنین از مشارکت گسترده داوطلبان، خیرین و فعالان فضای مجازی قدردانی کرد و گفت: در این مدت محتوای تولید شده از سوی هلالاحمر میلیونها مخاطب را در فضای مجازی پوشش داد، آموزشهای چهره به چهره به میلیونها نفر ارائه شد و هزاران محتوای آموزشی نیز در اختیار مردم قرار گرفت، این اقدامات با همراهی خیرین و داوطلبان، نقش مؤثری در افزایش آمادگی عمومی و تداوم خدمترسانی داشت.
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