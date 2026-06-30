بازسازی بیش از ۷۲۰۰ واحد مسکونی خسارت دیده از جنگ در ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در استان ایلام در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: این استان با ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک، از همان ابتدای جنگ مورد تهاجم گسترده دشمن قرار گرفت و بیش از ۱۱۷ بار مورد تهاجم هوایی قرار گرفت و ۶۶ نقطه از استان در ۱۶ شهرستان مورد اصابت مستقیم قرار گرفت که خسارتهای جبرانناپذیری به زیرساختها و مناطق مسکونی وارد شد.
وی با بیان اینکه برای مدیریت شرایط بحرانی، چهار کمیته تخصصی شامل کمیته تأمین مایحتاج و نظارت بر بازار، کمیته بحران و تابآوری زیرساختها، کمیته امنیت و مراسمات و کمیته پشتیبانی و تدارکات جنگ تشکیل شد، افزود: این کمیتهها با هماهنگی دستگاههای اجرایی، موفق شدند ضمن تأمین زیرساختهای پایدار به ویژه در حوزه انرژی و حملونقل، آرامش و رضایتمندی مردم را در شرایط جنگی حفظ کنند.
استاندار ایلام با اشاره به خسارتهای وارده به استان گفت: ۱۴ هزار و ۹۳۳ واحد مسکونی، تجاری و آموزشی آسیب دیدند و از این تعداد، ۹۱ مدرسه دچار خسارت شدند که دو مدرسه به طور کامل تخریب شد و ۵۶ شهید از اقشار مختلف مردم استان تقدیم نظام شد که شامل یک کودک شش ماهه تا نخبگان و دانشمندان کشور بود و در یک مورد، یک خانواده شش نفره از فرهنگیان استان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
کرمی با اشاره به اینکه ۱۵۵ واحد مسکونی کاملاً تخریب و ۳۷ واحد تجاری به طور کامل نابود شده است، تصریح کرد: برای واحدهای تخریب شده، معادل یک سال و برای واحدهای غیرقابل سکونت، معادل شش ماه اجارهبها پرداخت شده است و هماکنون عملیات بازسازی در استان آغاز شده و تاکنون ۷ هزار و ۲۵۵ واحد مسکونی و تجاری تعمیر و به بهرهبرداری رسیده است و مابقی واحدها نیز در دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه از ابتدای جنگ تاکنون، این حضور را نشاندهنده عزم راسخ ملت در حمایت از نظام و آرمانهای انقلاب دانست و گفت: مردم ایلام از ابتدای جنگ در ماه مبارک رمضان تاکنون، با شکوه و عظمت خاصی پای کار بودهاند و این حضور روز به روز پررنگتر شده است.
هدفگذاری ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان انجام شده است
استاندار ایلام با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی تردد زائران در دهه محرم نسبت به سال گذشته، گفت: پیشبینی میشود امسال شاهد اربعینی باشکوه و پر ازدحام باشیم و تمامی تمهیدات لازم در ستاد اربعین استان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اباعبدالله الحسین (ع) اندیشیده شده است و همچنین برای مراسم تشییع رهبر شهید در تهران، قم، مشهد و شهرهای عراق، برنامهریزیهای لازم انجام شده است.
کرمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یک سالگی سفر رئیسجمهور به استان ایلام، گفت: ۵۳ مصوبه با اعتبار ۱۴.۶ همت در حوزههای حملونقل، آب، بهداشت، درمان، کشاورزی و آموزش عالی به تصویب رسیده است و خوشبختانه در سال اول، بیش از ۱۱۷ درصد منابع عمرانی محقق شده و پروژههای متعددی به بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به برنامههای استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، تصریح کرد: هدفگذاری ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان انجام شده است و ۵۴۰ مگاوات زمین به متقاضیان واگذار شده و ۱۵ مگاوات به بهرهبرداری رسیده است.
استاندار ایلام در پایان با اشاره به نهضت توسعه عدالت آموزشی، گفت: ۱۲۴ فضای آموزشی هدفگذاری شده است و ۶۰ واحد به بهرهبرداری رسیده و ۲۲ واحد تا مهرماه امسال به بهرهبرداری خواهد رسید و همچنین ۴۴۱ شورای محله در استان تشکیل شده است که در شرایط بحران، نقش مؤثری در همافزایی و مشارکت مردمی داشتهاند.
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