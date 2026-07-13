به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: مشاوران املاک دارای پروانه صنفی تنها مجاز به تنظیم پیش‌نویس قرارداد در سامانه «کاتب» و ارسال آن به دفتر اسناد رسمی هستند و این پیش‌نویس تا پیش از ثبت رسمی، هیچ اثر حقوقی ندارد.

وی افزود: شهروندان باید توجه داشته باشند که در مرحله تنظیم پیش‌نویس، از پرداخت بیعانه، بخشی از ثمن معامله، تحویل اسناد و مدارک ملک یا پذیرش هرگونه تعهد مالی خودداری کنند، زیرا این اقدامات فاقد ضمانت اجرایی بوده و می‌تواند زمینه‌ساز کلاهبرداری یا اختلافات ملکی شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با بیان اینکه طرفین معامله پنج روز فرصت دارند برای ثبت رسمی به دفترخانه مراجعه کنند، تصریح کرد: در صورت مراجعه نکردن طرفین در این مدت، پیش‌نویس به صورت خودکار از سامانه حذف خواهد شد.

فولیان همچنین درباره معاملات املاک دارای سند حدنگار (تک‌برگ) هشدار داد و گفت: تنظیم هرگونه مبایعه‌نامه یا قولنامه عادی برای این املاک اعتبار قانونی ندارد و در صورت بروز اختلاف، دادگاه‌ها به چنین دعاوی رسیدگی نخواهند کرد.

وی از شهروندان خواست پیش از انجام هرگونه معامله، وضعیت ثبتی ملک را بررسی کرده و تمامی مراحل انتقال را صرفاً از طریق سامانه‌های قانونی و ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.

فولیان در پایان تأکید کرد: پیش‌نویس قرارداد، معامله محسوب نمی‌شود و تا زمان ثبت رسمی سند، شهروندان باید از پرداخت هرگونه وجه و تحویل مدارک خودداری کنند.

