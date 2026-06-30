خانه خدا شستشو داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سالانه شستشوی کعبه امروز سهشنبه، ۹ تیر با حضور معاون فرماندار مکه برگزار شد.
وی پس از ورود به مسجدالحرام، کعبه مقدس را از داخل با آب زمزم مخلوط با گلاب شستوشو داد و با پارچهای که با این مخلوط مرطوب شده بود، دیواره داخلی کعبه مقدس را تطهیر کرد.
مراسم شستشوی کعبه به منظور تطهیر، بزرگداشت، مراقبت، نگهداری و توجه به این خانه عتیق از دوران ملک عبدالعزیز آل سعود تا امروز، رویکردی ثابت و پابرجا بوده است.
اداره کل رسیدگی به امور مسجدالحرام و مسجدالنبی تأیید کرد که پادشاهی سعودی با پشتیبانی پرسنل فنی و مهندسی برای گسترش نردبان کعبه، از تمام تواناییهای فنی، خدماتی و انسانی خود برای شستشوی کعبه شریف استفاده کرده است.
این مرجع خاطرنشان کرد که کار آمادهسازی با استفاده از ۱۵ لیتر آب زمزم، ۱۵ لیتر گلاب، ۱۵ لیتر روغن گل سرخ و ۱۰۰ میلیلیتر روغن عود آغاز شد و سپس روند شستشوی کعبه مقدس طبق رویههای معمول در این مناسبت سالانه ادامه یافت.
او توضیح داد که تمام مراحل با دقت و ظرافت بسیار زیادی انجام میشود که منعکسکننده جایگاه و قداست کعبه مقدس است و نشان میدهد که مواد مورد استفاده از قبل طبق بالاترین استانداردهای پاکی و حریم خصوصی و مطابق با آخرین استانداردها و سیستمهای خدماتی مصوب برای این رویداد جهانی اسلامی تهیه شدهاند.
شایان ذکر است که مراسم شستشوی کعبه ابتدا با جارو کردن کف کعبه مقدس از گرد و غبار و آلودگی قبل از شستشو آغاز میشود. سپس، ظروف مسی که در آنها آب زمزم با عطر گل سرخ معطر، روغن کهنه و عود مرغوب مخلوط شده است، آورده میشوند. تکههای پارچه با آن مرطوب میشوند تا فرآیند پاک کردن دیوار کعبه مقدس از داخل آغاز شود. سپس، سه ستون داخل کعبه و همچنین کف آن شسته و خشک میشوند. در نهایت، دیوارها با جدیدترین ابزارها معطر میشوند تا کل منطقه کعبه مقدس تطهیر شود.
آیین «غسل الکعبه» به معنای شستوشو و معطرسازی خانه خدا با مراسم سالانه تغییر پرده کعبه که هرسال در آغاز سال جدید هجری قمری انجام میشود، متفاوت است.
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