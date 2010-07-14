خانه خدا با گلاب ناب ایرانی شستشو داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسجدالحرام روز گذشته میزبان صدها هزار نفر از مسلمانان و شیعیان جهان بود که پس از یک سال انتظار، شاهد باز شدن درب کعبه بودند.

در این مراسم باشکوه و معنوی که هر ساله برگزار می شود ، خانه خدا با بیش از هشتاد لیتر گلاب ناب ایرانی و آب زمزم پس از نماز صبح شستشو داده شد.

همچنین حجرالاسود نیز با پارچه ای سفید و با ترکیبی از گلاب و آب زمزم شستشو و معطر شد.

درمراسم شستشوی خانه خدا نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی‌، سفیر و رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان و نیز چند از مقامات رسمی عربستان به همراه برخی نمایندگان کشورهای اسلامی حضور داشتند که وارد خانه خدا شدند و در این مراسم معنوی شرکت کردند.

کعبه هر سال در اول شعبان المعظم و هشتم ذی الحجه با گلاب ناب قمصر کاشان شستشو و عطرافشانی می شود.

شستشوی خانه خدا در مراسم و مراحل ویژه ای انجام می شود و دیوارهای خانه خدا با ظروفی از آب زمزم مخلوط با گلاب کاشان با پارچه های سفید شسته می شوند.

همچنین زمین خانه خدا که با سنگ مرمر مفروش است، با پارچه‌های سفید معطر با بهترین عطرها، گلاب کاشان، عود و مشک شسته و خشک می شود.