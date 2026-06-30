به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، نصرالله زارعی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با بیان اینکه نیروگاه غرب کارون که بخش عمده برق تولیدی خود را صرف تأمین نیازهای عملیاتی و تأسیسات نفتی منطقه می‌کند، با مدیریت بهینه مصرف، ارتقای بهره‌وری و حفظ پایداری تولید، امکان عرضه بخشی از ظرفیت مازاد خود به شبکه سراسری برق کشور را فراهم کرده است، گفت: این اقدام در شرایطی انجام شده است که تأمین پایدار انرژی برای صنایع بزرگ کشور، به‌ویژه مجتمع‌های پتروشیمی، اهمیت ویژه‌ای دارد و استفاده از ظرفیت‌های موجود در صنعت نفت می‌تواند نقش مؤثری در تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های تولیدی کشور ایفا کند.

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود در صنعت نفت و انرژی کشور افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند استفاده حداکثری از توانمندی‌ها و زیرساخت‌های موجود برای پشتیبانی از تولید ملی هستیم. نیروگاه غرب کارون با حفظ پایداری تأمین برق تأسیسات عملیاتی منطقه و تزریق برق مازاد به شبکه سراسری، سهم خود را در حمایت از تداوم فعالیت صنایع کشور ایفا کرده است.

مدیرعامل متن بیان کرد: همکاری و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی، یکی از مهم‌ترین الزامات عبور از شرایط خاص و حفظ روند تولید و توسعه کشور است. استفاده از ظرفیت‌های موجود در مجموعه متن نیز در همین چهارچوب و با هدف کمک به پایداری تأمین انرژی بخش‌های مولد کشور دنبال می‌شود.

زارعی با قدردانی از تلاش‌های متخصصان نیروگاه غرب کارون در حفظ تولید پایدار برق گفت: توان فنی و تخصصی کارکنان این نیروگاه سبب شده است افزون‌بر تأمین مطمئن نیازهای عملیاتی منطقه، امکان مشارکت در تقویت ظرفیت تأمین انرژی کشور نیز فراهم شود؛ ظرفیتی که در مقاطع حساس می‌تواند به استمرار فعالیت صنایع راهبردی کمک کند.

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