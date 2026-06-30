به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کتانفروش پیش از ظهر سهشنبه در نشست تخصصی معاونین بهبود تولیدات گیاهی و مدیران زراعت کشور در اراک اظهار کرد: صنعت و کشاورزی دو محور اصلی توسعه استان مرکزی به شمار میروند و این استان به واسطه ظرفیتهای تولیدی خود، نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا میکند.
وی افزود: ظرفیتهای تولیدی استان مرکزی حاصل تلاش گسترده شبکهای از تولیدکنندگان، کارشناسان، محققان و کشاورزان پیشرو است که نقش مؤثری در پایداری تولید و تقویت بخش کشاورزی ایفا میکنند.
کتانفروش تصریح کرد: کشاورزان استان مرکزی با وجود محدودیتها و چالشهای تولید، همچنان با روحیه جهادی و مسئولانه در خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور نقشآفرینی میکنند.
وی ادامه داد: توسعه کشاورزی کشور مستلزم حرکت به سمت کشاورزی هوشمند، مدیریت بهینه منابع آب، اصلاح بذر، مکانیزاسیون و بهرهگیری از فناوریهای نوین و تکمیل زنجیره ارزش است.
رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی تاکید کرد: این استان با تکیه بر ظرفیتهای علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی و نیز حضور کشاورزان پیشرو، توان تبدیل شدن به الگویی الهامبخش در توسعه کشاورزی دانشبنیان کشور را دارد.
وی افزود: کشاورزی از ارکان اصلی امنیت و اقتدار ملی است و استان مرکزی با موقعیت ویژه و سرمایه انسانی توانمند، نقش مهمی در تولید و کشاورزی کشور دارد.
کتانفروش بیان کرد: هماندیشی مدیران و کارشناسان، زمینهساز تداوم تولید، ارتقای امنیت غذایی و تقویت ظرفیتهای کشور در این حوزه است.
وی گفت: استان مرکزی با تولید چند برابر نیاز داخلی، از استانهای راهبردی در تأمین امنیت غذایی کشور محسوب میشود و ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به الگوی کشاورزی دانشبنیان، هوشمند و پایدار دارد.
نظر شما