به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلیلی مقدم پیش از ظهر سه شنبه در نشست تخصصی معاونین بهبود تولیدات گیاهی و مدیران زراعت کشور در اراک اظهار کرد: خسارت آفت سن گندم در سال زراعی گذشته به کمتر از یک درصد از کل خرید تضمینی گندم کشور رسید.
وی افزود: از ۱۲ میلیون تن گندم خریداریشده، ۱۰۲ هزار تن در سال گذشته دچار سنزدگی شد.
جلیلی مقدم تصریح کرد: با وجود هشدار فائو درباره احتمال حمله ملخ صحرایی، سازمان حفظ نباتات با تأمین بهموقع نهادهها و اجرای اقدامات پیشگیرانه، از بروز هرگونه طغیان جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: مدیریت آفت سن گندم مستلزم رعایت دقیق زمانبندی و اجرای مبارزه در زمان مناسب و با دوز استاندارد است؛ در غیر این صورت، علاوه بر کاهش تولید، امکان افزایش جمعیت آفت در سالهای آینده نیز وجود دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور تاکید کرد: در استانهایی با هماهنگی نزدیک میان مدیران حفظ نباتات و زراعت، مبارزه با آفات مؤثرتر است و معاونان بهبود تولیدات گیاهی نقش مهمی در این هماهنگی دارند.
وی افزود: بر اساس گزارش گمرکات جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفظ نباتات در ایام ماه رمضان در میان دستگاههای همکار در حوزه صادرات، واردات و ترخیص کالاهای اساسی رتبه نخست را کسب کرد.
جلیلی مقدم بیان کرد: در دو سال زراعی ۱۴۰۳ ، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ بهترتیب بیش از ۳.۷ میلیون و ۲ میلیون هکتار مبارزه با آفات، ۱.۷ و ۱.۵ میلیون هکتار مبارزه با بیماریها و ۶.۶ و ۳.۸ میلیون هکتار مبارزه با علفهای هرز در کشور انجام شده است.
وی گفت: با توجه به تأثیر تغییر اقلیم بر شیوع و پراکنش آفات، سازمان حفظ نباتات در حال بازنگری دستورالعملهای ردیابی، توسعه ایستگاههای پیشآگاهی و تقویت شبکههای مراقبت و پایش است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با بهرهگیری از تجربیات جهانی و فناوری هوش مصنوعی در فرآیندهای قرنطینهای، سازمان حفظ نباتات سامانه هوشمند پیشآگاهی آفات را برای افزایش سرعت و دقت در شناسایی تهدیدات گیاهی راهاندازی کرده است.
وی افزود: در سال گذشته، بیش از ۵.۴ میلیون تن محصولات صادراتی و بیش از ۳۰ میلیون تن محصولات وارداتی تحت نظارت و اجرای ضوابط قرنطینهای قرار گرفتند.
جلیلی مقدم تاکید کرد: سازمان حفظ نباتات با توجه به نقش خود در صیانت از امنیت غذایی، همواره در وضعیت آمادگی کامل برای مقابله با طغیان آفات قرار دارد و تأخیر در کنترل بهموقع آفات میتواند خسارات جدی به محصولات کشاورزی وارد کند.
نظر شما