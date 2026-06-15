معاون وزیر: میزان تولیدات کشاورزی به ۱۳۹ میلیون تن رسید

به گزارش خبرنگارمهر،مجید آنجفی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح همزمان پروژه‌های بخش کشاورزی با حضور وبیناری رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان در منطقه احمدآباد فصیح شهرستان زرندیه اظهار کرد: در مجموعه کشت و صنعت برادران فصیح با وسعت حدود ۲۵۰۰ هکتار، میانگین تولید گندم در مزرعه‌ای که هم‌اکنون در حال برداشت است به حدود ۱۱ تا ۱۲ تن در هکتار رسیده است.

وی افزود: این در حالی است که در گذشته میانگین تولید این مزرعه حدود ۲ و نیم تن در هکتار بود و میزان مصرف آب نیز از حدود ۶ هزار مترمکعب در هر هکتار به حدود ۳۵۰۰ مترمکعب کاهش یافته که نشان‌دهنده افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع تولید است.

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به روند رو به رشد تولیدات کشاورزی کشور گفت: با وجود خشکسالی شدید و ناترازی انرژی، تولید محصولات کشاورزی کشور طبق گزارش بانک مرکزی از ۱۳۰ میلیون تن به ۱۳۹ میلیون تن افزایش یافته است، بدون آنکه سطح زیر کشت محصولات افزایش پیدا کند.

آنجفی ادامه داد: تاکنون حدود سه و نیم میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در بیش از یک هزار و ۱۰۰ مرکز خرید تحویل دولت شده است و پیش‌بینی می‌شود امسال تولید گندم کشور به حدود ۱۴ میلیون تن برسد.

وی میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری را بین ۹و نیم تا ۱۰ میلیون تن برآورد کرد و گفت: تاکنون حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان گندم از کشاورزان خریداری شده که از این میزان حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است.

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی خواستار تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان شد و افزود: پرداخت به‌موقع بهای گندم می‌تواند موجی از رضایت در میان کشاورزان ایجاد کرده و پایداری تولید و امنیت غذایی کشور را تقویت کند.