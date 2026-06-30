به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر سه شنبه در نشست تخصصی مدیران زراعت کشور در اراک اظهار کرد: استان مرکزی به دلیل تنوع گسترده فعالیت‌های صنعتی، از استان‌های شاخص و اثرگذار در اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: این استان در حوزه تنوع صنایع سنگین رتبه نخست و از نظر تعداد واحدهای صنعتی صادرات‌محور، جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: استان مرکزی سال گذشته با تولید ۴۵۰ هزار تن گندم، سه برابر نیاز مصرفی سالانه خود را تأمین کرد.

وی ادامه داد: نیاز سالانه استان به گندم حدود ۱۵۰ هزار تن است و این میزان تولید، ظرفیت بالای استان در تأمین امنیت غذایی را نشان می‌دهد.

استاندار مرکزی با اشاره به وضعیت تولیدات دامی استان تاکید کرد: استان مرکزی در تولید گوشت قرمز حدود ۲.۵ برابر و در تولید گوشت سفید ۲ برابر نیاز مصرفی خود ظرفیت دارد که جایگاه استان را در تأمین بخشی از نیازهای پروتئینی کشور تثبیت کرده است.

وی افزود: استان مرکزی در حوزه تولید و صادرات ماهیان زینتی و همچنین تولید گل‌های آپارتمانی و شاخه بریده، از استان‌های پیشرو و دارای جایگاه ممتاز در کشور محسوب می‌شود.

زندیه وکیلی بیان کرد: با وجود محدودیت منابع آبی، استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری و فناوری‌های هوشمند، موجب افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات تا سطح صادراتی شده است.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی گفت: با توجه به تداوم خشکسالی و کاهش حدود ۳۰ درصدی بارندگی در استان، اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف آب و ارتقای بهره‌وری بیش از پیش ضروری است.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: اقدامات مدیریت منابع آب در استان، پایداری وضعیت آبی دو دشت از ۱۲ شهرستان را به دنبال داشته است.

استاندار مرکزی افزود: توسعه پایدار در بخش کشاورزی نیازمند دانش‌بنیان شدن، اصلاح الگوی کشت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است و با همین ظرفیت‌ها می‌توان تولید را تا سه برابر افزایش داد.

زندیه وکیلی تأکید کرد: تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارج، مهم‌ترین عامل حفظ ثبات اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی و تضمین امنیت پایدار کشور است.