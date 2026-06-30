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۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵

تا پایان روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه اعلام شد؛

آخرین مهلت واریز وجه برندگان مرحله سیزدهم اولویت‌بندی ایران‌خودرو

آخرین مهلت واریز وجه برندگان مرحله سیزدهم اولویت‌بندی ایران‌خودرو

آخرین مهلت واریز وجه برندگان قرعه‌کشی محصولات ایران‌خودرو در مرحله سیزدهم سامانه اولویت‌بندی، ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، پیرو اجرای برنامه فروش فوری و فروش فوق‌العاده محصولات ایران‌خودرو در هفته گذشته، این شرکت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد، آخرین مهلت واریز وجه قراردادهای فروش تا پایان وقت روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه است.

این مهلت صرفاً شامل افرادی است که در مرحله سیزدهم سامانه اولویت‌بندی به عنوان منتخب معرفی شده و پیامک فراخوان واریز وجه برای آنان ارسال شده است.
منتخبان می‌توانند برای تکمیل فرآیند ثبت‌نام و واریز وجه، با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir نسبت به انجام مراحل ثبت‌نام اقدام کنند.

کد مطلب 6875539

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