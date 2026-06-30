جاده بالادست هراز از مطالبات دیرینه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حاجیپور عصر سهشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه جاده بالادست هراز اظهار کرد: از استاندار مازندران، سرپرست فرمانداری ویژه آمل، مجموعه سپاه، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) و تمامی دستاندرکارانی که برای اجرای این پروژه تلاش کردند، قدردانی میکنم.
وی با بیان اینکه اجرای حدود ۱۱ کیلومتر از این محور بر عهده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) و با همکاری وزارت نیرو است، افزود: وزیر نیرو به دلیل اهمیت این پروژه، تاکنون دو بار بهصورت شخصی از روند اجرای آن بازدید کرده و با وجود آنکه تمایلی به رسانهای شدن این بازدیدها نداشت، دستورات لازم را برای تسریع در اجرای پروژه صادر کرد.
نماینده مردم آمل در مجلس با تأکید بر اینکه موضوع این پروژه صرفاً به مسئولان مربوط نمیشود، تصریح کرد: این مسیر یکی از گرههای اصلی ترافیکی محور هراز بود که از زمان آغاز اجرای سد هراز، رفع آن در زمره تعهدات وزارت نیرو قرار داشت و امروز شاهد تحقق این مطالبه دیرینه مردم هستیم.
حاجیپور ادامه داد: پیش از این با بهرهبرداری از کنارگذر، بخشی از مشکلات ترافیکی منطقه برطرف شد، اما به دلیل وقوع رانش در محدوده بالادست، بار دیگر تردد با مشکل مواجه شد و ضرورت اجرای مسیر جایگزین بیش از گذشته احساس شد.
وی با اشاره به تأمین اعتبار این پروژه گفت: وزیر نیرو در جریان بازدید از پروژه، اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار را وعده داد که تاکنون بخش قابل توجهی از آن تخصیص یافته و روند اجرای عملیات با سرعت مناسبی ادامه پیدا کرده است.
نماینده مردم آمل خاطرنشان کرد: قرار بود عملیات آسفالتریزی این مسیر در روزهای گذشته انجام شود، اما به دلیل شرایط نامساعد جوی به تعویق افتاد. همان زمان نیز اعلام کردیم که در صورت مناسب بودن وضعیت آبوهوا، عملیات اجرایی بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
حاجیپور ابراز امیدواری کرد با مساعد شدن شرایط جوی، عملیات آسفالتریزی در سریعترین زمان ممکن به پایان برسد و مسیر جایگزین در اختیار مردم، بهویژه ساکنان منطقه لاریجان و مسافران محور هراز، قرار گیرد.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش استانداران گذشته و استاندار فعلی مازندران، وزارت نیرو، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص)، پیمانکاران و همه عوامل اجرایی، بر ضرورت تکمیل هرچه سریعتر تونلهای این پروژه تأکید کرد و گفت: انتظار داریم با تداوم حمایتها، سایر بخشهای پروژه نیز در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد تا مردم آمل از ثمرات آن بهرهمند شوند.
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