به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیپور عصر یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: در نشست اخیر با وزیر ورزش و جوانان، مقرر شد پروژههای نیمهتمام حوزه ورزش در آمل و استان مازندران، از جمله پروژه صخرهنوردی، با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به اینکه چندین پروژه مهم ورزشی و زیرساختی در شهرستان آمل سالها نیمهتمام مانده است، افزود: یکی از این طرحها سالن صخرهنوردی آمل است که پس از سالها توقف، با تخصیص اعتبارات جدید وارد مرحله اجرایی شده است و کارهای آن در حال انجام است.
حاجیپور ادامه داد: طی سه سال گذشته، اعتبارات قابل توجهی برای توسعه زیرساختهای ورزشی شهرستان اختصاص یافته و با پیگیریهای مستمر در تهران، چند پروژه مهم ازجمله سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص)، استادیوم آمل و مجموعه صخرهنوردی در دستور کار وزارت ورزش قرار گرفتهاند.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس توافق انجامشده با وزیر ورزش، مقرر شده است، پروژههای نیمهتمام استان بهویژه طرحهای مربوط به آمل، با نظارت و جدیت بیشتری پیگیری شوند تا شهروندان هرچه سریعتر از امکانات ورزشی استاندارد برخوردار شوند.
وی در ادامه با اشاره به سایر پروژههای عمرانی شهرستان از جمله جاده بالادست سد هراز تصریح کرد: این پروژهها جزو تعهدات وزارت نیرو است و پیگیریهای متعددی برای تأمین بودجه و تسریع در اجرای آنها انجام شده است.
عضو مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به قول مساعد وزیر نیرو گفت: طبق وعده دادهشده، قرار است تا پایان مهرماه عرشه پل مربوط به سد هراز نصب شود، هرچند در مسیر اجرا با برخی مشکلات فنی مواجه بودهایم.
حاجیپور در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری وزارتخانههای نیرو و ورزش، پروژههای نیمهتمام شهرستان آمل هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند تا گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای ورزشی و عمرانی این منطقه برداشته شود.
نظر شما