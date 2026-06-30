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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸

مهاجرانی: نیروی دریایی نقش برجسته‌ای در حفظ امنیت کشور ایفا کرد

مهاجرانی: نیروی دریایی نقش برجسته‌ای در حفظ امنیت کشور ایفا کرد

سخنگوی دولت گفت: نیروی دریایی ارتش در جریان جنگ رمضان با حضور مقتدرانه و اجرای مأموریت‌های حساس عملیاتی، نقش برجسته‌ای در حفظ امنیت دریایی کشور و مقابله با تهدیدات ایفا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم روز سه شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ با حضور در ستاد نیروی دریایی ارتش ضمن دیدار با امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش از یادمان شهدا و وسایل به جا مانده از شهدای ناوشکن دنا در جنگ رمضان بازدید و بر ضرورت پاسداشت ایثار و فداکاری مدافعان امنیت و اقتدار دریایی کشور تأکید کرد.

وی در دیدار با فرمانده نیروی دریایی ارتش، با اشاره به نقش تعیین‌کننده این نیرو در تأمین امنیت خطوط مواصلاتی دریایی، حفاظت از منافع ملی و صیانت از مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران، گفت: نیروی دریایی ارتش در جریان جنگ رمضان با حضور مقتدرانه و اجرای مأموریت‌های حساس عملیاتی، نقش برجسته‌ای در حفظ امنیت دریایی کشور و مقابله با تهدیدات ایفا کرد.

سخنگوی دولت همچنین از تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و آمادگی مستمر کارکنان نیروی دریایی ارتش تقدیر کرد و افزود: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصه دریایی مرهون جانفشانی، تخصص و روحیه جهادی دریادلان نیروی دریایی ارتش است.

در این دیدار، فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز گزارشی از فعالیت‌ها، اقدامات و مأموریت‌های این نیرو در دوران جنگ رمضان ارائه کرد و به تشریح نحوه اجرای عملیات‌ها، تأمین امنیت مرزهای آبی، حفاظت از زیرساخت‌ها و خطوط کشتیرانی و همچنین مقابله با تهدیدات دشمن پرداخت.

وی با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش در طول جنگ رمضان با بهره‌گیری از توان عملیاتی، اطلاعاتی و پشتیبانی خود در تمامی مأموریت‌های محوله حضوری فعال و مؤثر داشته است، خاطرنشان کرد: کارکنان این نیرو با تکیه بر دانش، تجربه و روحیه ایثار، مأموریت‌های محوله را با موفقیت به انجام رسانده و امنیت پایدار در حوزه دریایی کشور را حفظ کردند.

در پایان این دیدار، طرفین بر تداوم حمایت از ارتقای توانمندی‌های دفاعی و دریایی کشور و تقویت آمادگی نیروهای مسلح برای صیانت از منافع ملی و امنیت جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.

در این دیدار که امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سعید نصیرالاسلامی رییس اداره عقیدتی سیاسی نداجا نیز حضور داشتند، سخنگوی دولت از همسر شهید بهمن اسفندیاری از شهدای جاویدالاثر ناوشکن دنا در جنگ رمضان تجلیل کرد.

کد مطلب 6875656
هادی رضایی

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