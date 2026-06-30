به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیویل جورجیا، دفتر ریاست جمهوری گرجستان امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که میخائیل کاولاشویلی، رئیس جمهور منتخب حزب رویای گرجستان، در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران آیت الله علی خامنهای شرکت خواهد کرد.
این خبر پس از گزارشهای قبلی رسانههای ایرانی مبنی بر دعوت از وی منتشر شد.
دفتر ریاست جمهوری گرجستان در این خصوص اعلام کرد: میخائیل کاولاشویلی رئیس جمهور گرجستان به همراه رهبران کشورهای منطقه از جمله ترکیه، (جمهوری) آذربایجان، ارمنستان و دیگر کشورها در مراسم تشییع پیکر آیت الله علی خامنهای در ایران شرکت خواهند کرد.
در این گزارش همچنین آمده است که الهام علیاف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، قربانقلی بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان و نمایندگانی از قطر و پاکستان نیز قرار است به ایران سفر کنند.
نظر شما