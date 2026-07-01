به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل حق و محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد دیدار و درباره مقدمات مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران در عراق رایزنی کردند.

قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل حق در عراق امروز میزبان محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در بغداد بود.

دو طرف مسائل دیپلماتیک و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی کردند.

در این دیدار مقدمات برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید آیت الله خامنه‌ای رهبر شهید ایران، در عراق بررسی شد.

دو طرف به بررسی راه‌های آماده سازی و فراهم کردن شرایط مناسب برای تشییع و خدمات لجستیک لازم برای استقبال از پیکر در راستای تضمین ساماندهی مراسم تشییع که شایسته جایگاه شهید خامنه‌ای باشد و با توجه به هماهنگی سطح عالی و مستمر طرف‌های ذیربط در دو کشور پرداختند.