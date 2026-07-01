خبرگزاری مهر، گروه استانها - حمیدرضا عبدالمنافی: در آستانه با برگزاری آیین تشییع پیکر رهبر شهید، دانشگاههای استان البرز با بسیج ظرفیتهای علمی، فرهنگی، رفاهی و اجرایی خود به میدان آمدهاند تا در کنار مردم، سهمی در برگزاری باشکوه این مراسم تاریخی ایفا کنند؛ از آمادهسازی ظرفیت اسکان بیش از سه هزار زائر و برپایی موکبهای خدمترسانی گرفته تا اجرای دهها برنامه فرهنگی، رسانهای و اعزام کاروانهای دانشگاهی به مراسم وداع و تشییع.
شهادت رهبر شهید، موجی از اندوه و سوگ را در سراسر کشور ایجاد کرده است؛ رخدادی که علاوه بر حضور گسترده اقشار مختلف مردم، دستگاهها و نهادها را نیز برای خدمترسانی به عزاداران و زائران پای کار آورده است. در این میان، دانشگاههای استان البرز نیز با تکیه بر ظرفیتهای انسانی، زیرساختی و فرهنگی خود، برنامههای متعددی را برای پشتیبانی از مراسم تشییع و میزبانی از زائران تدارک دیدهاند.
پیگیری برنامههای اعلامشده از سوی دانشگاه خوارزمی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نشان میدهد مراکز آموزش عالی استان البرز، علاوه بر ایفای نقش علمی و آموزشی، در رویدادهای ملی و تاریخی نیز خود را بخشی از بدنه اجتماعی کشور دانسته و در کنار مردم حضور یافتهاند.
دانشگاه خوارزمی با تشکیل ستاد ویژه برای میزبانی زائران
دانشگاه خوارزمی از نخستین مراکز آموزش عالی بود که با تشکیل ستاد ویژه میزبانی، برنامهریزی گستردهای برای خدمترسانی به زائران و عزاداران مراسم تشییع رهبر شهید آغاز کرد.
بیژن عبداللهی، رئیس دانشگاه خوارزمی با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی این ستاد اعلام کرده است که تمامی ظرفیتهای دانشگاه در حوزه اسکان، تغذیه، حملونقل و پشتیبانی رفاهی برای خدمترسانی به زائران بسیج شده است.
در همین راستا، مدیران ارشد دانشگاه، معاونان، مسئولان فرهنگی، حراست، روابط عمومی و نمایندگان نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه در جلسات تخصصی شرکت کردهاند تا زمینه ارائه خدمات مناسب به زائران فراهم شود.
هدف اصلی از تشکیل این ستاد، ساماندهی امور رفاهی، اسکان، تغذیه و پشتیبانی از عزادارانی عنوان شده که از استانهای مختلف کشور برای حضور در آیینهای وداع و تشییع رهبر شهید راهی تهران میشوند.
بهرهگیری از ظرفیت دو پردیس تهران و کرج
یکی از مهمترین مزیتهای دانشگاه خوارزمی، برخورداری از دو پردیس بزرگ در تهران و کرج است؛ ظرفیتی که میتواند نقش مهمی در مدیریت حضور زائران ایفا کند.
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، پردیس تهران دانشگاه خوارزمی در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم، با برپایی موکبهای خدمترسانی به زائران فعالیت خواهد کرد و پردیس کرج نیز به دلیل قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی میان استان البرز و تهران، به عنوان یکی از پایگاههای پشتیبانی و خدماترسانی به زائران مورد استفاده قرار میگیرد.
این دانشگاه اعلام کرده است در صورت افزایش حجم تردد و ایجاد محدودیتهای احتمالی در حملونقل، بخشی از ظرفیتهای خود را برای اسکان موقت، استراحت و پذیرایی از زائران اختصاص خواهد داد.
ظرفیت اسکان ۶۰۰ نفر در مساجد
در حوزه اسکان، دانشگاه خوارزمی با توجه به محدودیت استفاده از خوابگاههای دانشجویی، مساجد پردیسهای تهران و کرج را برای پذیرش زائران تجهیز کرده است.
بر اساس اعلام مسئولان دانشگاه، ظرفیت پذیرش حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر در این فضاها فراهم شده و تمهیدات لازم برای استقرار سیستمهای سرمایشی و ایجاد شرایط مناسب اقامت در روزهای گرم تابستان نیز پیشبینی شده است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که بخشی از زائران از استانهای دوردست راهی تهران خواهند شد و نیاز به مکانهای موقت برای استراحت و اسکان خواهند داشت.
توزیع غذا و نوشیدنی برای حفظ سلامت زائران
گرمای هوا یکی از مهمترین چالشهای مراسم پرجمعیت در فصل تابستان به شمار میرود؛ موضوعی که در برنامهریزی دانشگاه خوارزمی مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس دانشگاه خوارزمی اعلام کرد که توزیع وعدههای غذایی، آب آشامیدنی و نوشیدنیهای خنک در دستور کار قرار دارد و مشاورههای تخصصی تغذیه نیز برای پیشگیری از گرمازدگی و حفظ سلامت زائران مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنین هماهنگیهای لازم با بخشهای امدادی و خدماتی برای ارائه خدمات فوری در شرایط احتمالی انجام شده است.
هشت کمیته تخصصی برای مدیریت میزبانی
برای اجرای دقیق برنامههای میزبانی، دانشگاه خوارزمی هشت کمیته تخصصی تشکیل داده است.
کمیتههای پذیرش، اسکان، تغذیه، پشتیبانی، فرهنگی، روابط عمومی و اطلاعرسانی، بهداشت و کمیته داوطلبان دانشجویی و کارکنان از جمله بخشهایی هستند که مسئولیت ساماندهی امور مختلف را بر عهده دارند.
در همین راستا از دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه نیز دعوت شده است تا در قالب گروههای خادمی و داوطلبانه در خدمترسانی به زائران مشارکت کنند.
آمادگی برای مدیریت بحران و ازدحام جمعیت
مدیریت جمعیتهای گسترده نیازمند برنامهریزی دقیق و آمادگی کامل است. به همین منظور دانشگاه خوارزمی اعلام کرده است مانورهای عملیاتی برای مواجهه با شرایط احتمالی از جمله ازدحام جمعیت، گرمازدگی و سایر حوادث پیشبینی نشده برگزار خواهد شد.
این مانورها با هدف ارتقای آمادگی نیروهای اجرایی و ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف خدماتی، امدادی و پشتیبانی انجام میشود.
پارکینگ هزار خودرو در اختیار زائران
یکی دیگر از ظرفیتهای مهم دانشگاه خوارزمی، امکان استقرار بیش از هزار دستگاه خودرو در پارکینگهای اصلی دانشگاه است.
این ظرفیت میتواند بخشی از نیازهای ترافیکی زائرانی را که با خودروهای شخصی راهی مراسم میشوند پوشش دهد.
همچنین هماهنگیهایی با مدیریت شهری کرج انجام شده تا انتقال زائران از دانشگاه به ایستگاههای مترو و ناوگان حملونقل عمومی با سهولت بیشتری صورت گیرد.
دانشگاه آزاد کرج از اسکان ۲۵۰۰ نفر تا اجرای ۱۴ برنامه فرهنگی
در کنار دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نیز برنامههای گستردهای را برای مشارکت در برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید تدارک دیده است.
این دانشگاه با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی، تشکلهای دانشجویی، کانونهای فرهنگی، بسیج و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، رسانهای و خدماتی را طراحی و اجرا میکند.
برنامههایی که از روزهای ابتدایی ایام سوگواری آغاز شده و تا هفتههای پس از مراسم تشییع ادامه خواهد داشت.
اسکان ۲۵۰۰ زائر در مسجد و سالنهای ورزشی
بخش مهمی از خدمات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به حوزه اسکان اختصاص دارد.
بر اساس اعلام مسئولان این دانشگاه، مسجد پیامبر اعظم (ص) و سالنهای ورزشی دانشگاه برای اسکان حدود ۲۵۰۰ نفر از زائران و عاشقان رهبر شهید آمادهسازی شده است.
این خدمات به صورت شبانهروزی ارائه خواهد شد و امکانات لازم برای رفاه و استراحت زائران در این اماکن پیشبینی شده است.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج علاوه بر خدمات رفاهی، تلاش کرده است نقش فرهنگی خود را نیز در این رویداد تاریخی ایفا کند.
برگزاری پویشهای «با امام شهیدم»، «رهروان خورشید» و «وداعی که پایان نیست»، مسابقات عکاسی، تولید محتوای رسانهای، ضبط پادکست و انتشار ویژهنامههای دانشجویی از جمله برنامههایی است که در این دانشگاه اجرا خواهد شد.
هدف از این برنامهها ثبت روایتهای مردمی، تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید و انتقال این تجربه تاریخی به نسلهای آینده عنوان شده است.
اعزام کاروانهای دانشگاهی به مراسم تشییع
بسیج دانشجویی و مجموعههای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نیز مأموریت سازماندهی حضور دانشگاهیان استان البرز در آیین وداع و تشییع را بر عهده گرفتهاند.
بر این اساس، کاروانهای دانشجویی و دانشگاهی برای حضور در مراسم تهران اعزام خواهند شد و زمینه مشارکت گسترده دانشجویان، استادان و کارکنان فراهم میشود.
علاوه بر این، موکب شهدای دانشجو و ایستگاه سلامت نیز برای خدمترسانی به زائران در روزهای برگزاری مراسم فعال خواهند بود.
دانشگاهیان البرز در کنار مردم
آنچه از مجموعه اقدامات دانشگاههای استان البرز برمیآید، نشاندهنده تلاش گسترده مراکز آموزش عالی برای ایفای نقش در یکی از مهمترین رویدادهای معاصر کشور است.
اسکان بیش از سه هزار نفر، ایجاد زیرساختهای رفاهی، آمادهسازی ظرفیتهای حملونقل، تشکیل کمیتههای تخصصی، اجرای دهها برنامه فرهنگی و رسانهای و سازماندهی حضور دانشگاهیان در مراسم تشییع، بخشی از اقداماتی است که توسط دانشگاههای استان البرز انجام شده است.
این اقدامات نشان میدهد دانشگاهها تنها مراکز تولید علم نیستند، بلکه در بزنگاههای تاریخی و ملی نیز با تمام ظرفیت در کنار مردم قرار میگیرند و میکوشند سهم خود را در خلق و ثبت حماسههای ماندگار کشور ایفا کنند؛ حضوری که این بار در قالب میزبانی از زائران، خدمترسانی به عزاداران و مشارکت در آیین تشییع رهبر شهید جلوهای ویژه یافته است.
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