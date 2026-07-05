به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی در خصوص مراسم تشییع و وداع با آقای شهید ایران نوشت: ده‌ ها هزار عزادار از جمله مقامات ارشد در ایران امروز یکشنبه مصلای تهران را برای نماز (بر پیکر شهید) آیت‌ الله علی خامنه‌ای پر کردند؛ درحالیکه جمعیت حاضر شعارهای انتقام سردادند.

این رسانه آمریکایی در این خصوص اضافه کرد: مراسم وداع با آیت الله خامنه‌ای، نمایش وحدت مقامات ایران بود. حاضران در این مراسم شعار انتقام، انتقام سر می‌دادند. بسیاری از مردم نیز تصاویر آیت الله خامنه‌ ای را حمل می‌ کردند و پلاکاردهایی در دست داشتند که خواستار انتقام خون او بودند.

تداوم حضور سیل عظیم عزاداران در مصلای تهران برای وداع با پیکر رهبر شهید ایران و اقامه نماز بر پیکر مطهر ایشان مورد توجه رسانه های خبری جهان قرار گرفته است.