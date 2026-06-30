به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع کمالی سه‌شنبه در نشست خبری با محوریت آیین وداع با پیکر مطهر امام شهید اظهار کرد: پیام اصلی مراسم وداع، تشییع و تدفین امام شهید، ایستادگی در برابر مستکبران، اعلام انزجار از جنایتکاران و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت است و باید برای برگزاری باشکوه این مراسم تلاش شود.

وی افزود: تیرماه برای مردم همدان یادآور حضور رهبر معظم انقلاب و امام شهید در میان اقشار مختلف این استان است، اما امروز در پی جنایت‌های استکبار جهانی، مردم در سوگ این شخصیت بزرگ نشسته‌اند.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان با اشاره به اقدامات انجام شده برای برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید گفت: در این راستا ۱۳ کمیته تخصصی شامل کمیته‌های امنیت، بازرسی، اجرایی، پشتیبانی، اطلاع‌رسانی، فرهنگی، فضاسازی، بانوان، بهداشت و درمان و امداد و نجات، اعزام، تشکل‌های مردمی و اقشار، اسکان، پذیرایی و ایستگاه‌های صلواتی و همچنین کمیته اصناف و بازاریان تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون ۴۰ جلسه با حضور مسئولان این کمیته‌ها برگزار شده که با سه رویکرد اصلی شامل بسیج و سازماندهی ظرفیت‌های استان برای بزرگداشت این مراسم، خدمت‌رسانی مناسب به زائران و مسافران و همچنین اعزام زائران به تهران، قم و مشهد برنامه‌ریزی شده است.

سردار زارع کمالی ادامه داد: امیدواریم این برنامه‌ها به خلق حماسه‌ای بزرگ و تقویت وحدت، انسجام و وفاداری مردم نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی منجر شود.

وی با بیان اینکه مسئولیت کمیته اجرایی بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی است، افزود: در قالب برنامه‌های فرهنگی، در یک‌هزار و ۶۰۰ محله استان مراسم مذهبی برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان ادامه داد: تجمع‌های مردمی در استان و شهرستان‌ها برگزار می‌شود و همزمان با مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید در مشهد، اجتماع باشکوه مردم همدان با حضور هیئت‌های مذهبی در میدان امام خمینی(ره) این شهر برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری آیین‌های عزاداری در مساجد و میادین شهری گفت: در این ایام مراسم عزاداری و نماز لیله‌الدفن نیز در نقاط مختلف استان اقامه خواهد شد.

سردار زارع کمالی همچنین از برنامه‌ریزی برای اعزام زائران خبر داد و افزود: در مرحله نخست حدود پنج هزار نفر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی به محل برگزاری مراسم اعزام می‌شوند.

وی پیش‌بینی کرد: افزون بر این، حدود چهار هزار دستگاه خودروی شخصی نیز با ظرفیت نزدیک به ۲۰ هزار نفر در این مراسم حضور یابند که در این زمینه هماهنگی‌های لازم با منطقه ۲۲ تهران انجام شده است.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان با اشاره به اقدامات انجام شده برای اسکان و پذیرایی از زائران گفت: در مجموع ۱۸۴ ایستگاه صلواتی برای پذیرایی و ۳۲ موکب اسکان با ظرفیت حدود ۴۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است و چهار موکب از سوی استان همدان در تهران و دو موکب در مشهد برای خدمت‌رسانی به زائران برپا خواهد شد.

وی افزود: کمیته فرهنگی نیز مسئولیت چاپ و توزیع بنرهایی با محوریت سیره، اندیشه و رهنمودهای رهبر شهید به ویژه بیانات ایشان در سفر به استان همدان را بر عهده دارد.

سردار زارع کمالی در پایان با اشاره به فعالیت کمیته بهداشت و درمان اظهار کرد: این کمیته با استفاده از تمامی ظرفیت‌های بهداشتی و درمانی استان، نظارت بر موکب‌ها و محل‌های اسکان زائران را بر عهده دارد و در عین حال برای کمک به استان‌هایی که مراسم وداع در آن‌ها برگزار می‌شود نیز آمادگی لازم را دارد.