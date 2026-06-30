به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین ملکی قائممقام مدیر حوزه علمیه قم در نشست هماندیشی مدیران مدارس علمیه استان قم که با حضور مدیران مدارس در سالن جلسات امیرالمؤمنین(ع) مدرسه عالی دارالشفاء برگزار شد، با اشاره به شرایط ویژه کشور و برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر «امام شهید»، این رویداد را حادثهای کمنظیر در تاریخ معاصر دانست و اظهار داشت: شهادت این شخصیت برجسته در حالی که با زبان روزه و در حال تلاوت قرآن کریم بود، حادثهای بزرگ و تأثیرگذار است که موجی عظیم در میان مردم ایجاد کرده و این حرکت، برخاسته از ایمان و انگیزههای دینی مردم است، نه وابستگیهای سیاسی و حزبی.
وی با بیان اینکه حضور گسترده میدانی مردم در چهار ماه گذشته نشاندهنده تحقق وعده الهی در بیداری ملت است، افزود: مردم در این مدت میدان را ترک نکردند و هر کس به اندازه توان خود برای دفاع از آرمانها و ارزشها به میدان آمد. امروز نیز وظیفه ماست که از این سرمایه عظیم مردمی به بهترین شکل صیانت کنیم.
مدارس علمیه با همه ظرفیت در خدمت زائران باشند
قائممقام مدیر حوزه علمیه قم با اشاره به پیشبینی حضور میلیونی زائران در قم همزمان با مراسم تشییع، تصریح کرد: برآوردهای مختلف مسئولان از حضور چند میلیون زائر در قم حکایت دارد و طبیعی است که بدون مشارکت گسترده مردم و نهادهای حوزوی امکان خدمترسانی مناسب وجود نخواهد داشت.
وی خطاب به مدیران مدارس علمیه تأکید کرد: نخستین وظیفه ما، فراهم کردن زمینه اسکان زائران است. همانگونه که مردم خانههای خود را در اختیار مهمانان قرار میدهند، مدارس علمیه نیز باید با تمام ظرفیت در خدمت زائران باشند و هیچ بخشی از مدارس اعم از حجرهها، نمازخانهها، کتابخانهها، حیاط و دیگر فضاهای قابل استفاده نباید بلااستفاده بماند.
نیاز به اسکان حداقل ۲۰ هزار طلبه زائر
حجتالاسلام والمسلمین ملکی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای حضور کاروانهای طلاب از سراسر کشور در قم اظهار کرد: بر اساس برآوردها، دستکم ۲۰ هزار طلبه زائر به قم خواهند آمد که برای اسکان آنان باید برنامهریزی دقیقی صورت گیرد.
قائممقام مدیر حوزه علمیه قم افزود: معاونت امور طلاب حوزههای علمیه، ساماندهی این موضوع را آغاز کرده و محل استقرار هر کاروان مشخص خواهد شد تا زائران پس از ورود به قم مستقیماً به مدارس تعیینشده مراجعه کنند.
مشارکت مردمی در تأمین امکانات مدارس
حجتالاسلام والمسلمین ملکی ادامه داد: امروز مردم آماده کمک هستند و باید از ظرفیت همسایگان، خیرین، اساتید، طلاب و عموم مردم برای تجهیز مدارس استفاده شود تا هر مدرسه به یک موکب فعال و تمامعیار تبدیل شود.
خادمی زائران، اولویت مدیران، اساتید و طلاب
قائممقام مدیر حوزه علمیه قم با تأکید بر فرهنگ خدمترسانی به زائران، گفت: خدمت به زائران، خود نوعی زیارت و عبادت است. مدیران، اساتید، کادر مدارس و طلاب خود را خادم زائران بدانند؛ حتی اگر این خدمت موجب شود از حضور در بخشی از مراسم بازبمانند.
حجتالاسلام والمسلمین ملکی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آموزش طلاب پرداخت و با اشاره به تجربه دوران جنگ تحمیلی و تعطیلی کلاسها گفت: با پیگیریهای انجامشده و موافقت مدیر حوزههای علمیه، مقرر شد برنامه آموزشی تابستانی به مدت حداقل دو هفته در مدارس برگزار شود تا طلاب ضمن مرور، تثبیت و تمرین مباحث درسی، آمادگی لازم را برای آغاز سال تحصیلی آینده به دست آورند.
قائممقام مدیر حوزه علمیه قم از مدیران مدارس خواست این دوره را به صورت جدی و با برنامهریزی مناسب برگزار کنند و افزود: این دوره نباید صرفاً به چند ساعت کلاس محدود شود، بلکه باید با محتوای علمی مناسب، خلأ آموزشی ایجادشده را جبران کند.
برگزاری امتحانات پس از مراسم تشییع
وی همچنین بر عدم برگزاری امتحانات همزمان با مراسم تشییع تاکید کرد و گفت: با توجه به فضای عزاداری و شرایط ویژه کشور، شایسته است امتحانات پس از پایان مراسم برگزار شود و زمانبندی آن با هماهنگی مسئولان آموزشی تعیین گردد.
حجتالاسلام والمسلمین ملکی در پایان ضمن قدردانی از فعالیت موکبهای مدارس علمیه در ماههای گذشته، بر تداوم حضور میدانی حوزههای علمیه در کنار مردم و خدمترسانی به زائران تأکید کرد.
قم- قائم مقام مدیر حوزه علمیه قم بر ضرورت آمادگی همهجانبه مدارس علمیه برای میزبانی از زائران مراسم تشییع «امام شهید» و بهکارگیری تمامی ظرفیتهای مدارس برای خدمت رسانی زائران تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین ملکی قائممقام مدیر حوزه علمیه قم در نشست هماندیشی مدیران مدارس علمیه استان قم که با حضور مدیران مدارس در سالن جلسات امیرالمؤمنین(ع) مدرسه عالی دارالشفاء برگزار شد، با اشاره به شرایط ویژه کشور و برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر «امام شهید»، این رویداد را حادثهای کمنظیر در تاریخ معاصر دانست و اظهار داشت: شهادت این شخصیت برجسته در حالی که با زبان روزه و در حال تلاوت قرآن کریم بود، حادثهای بزرگ و تأثیرگذار است که موجی عظیم در میان مردم ایجاد کرده و این حرکت، برخاسته از ایمان و انگیزههای دینی مردم است، نه وابستگیهای سیاسی و حزبی.
نظر شما