به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری سه شنبه شب در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم همچنین رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: تمهیدات لازم برای اعزام کاروان مردمی شهرستان بوشهر در مراسمات وداع و تشییع رهبر فرزانه شهید اتخاذ گردیده است و برای حضور گسترده مردم ولایتمدار بوشهر در این مراسم هماهنگیها صورت گرفته است.
وی با اشاره به استقبال بینظیر مردم برای حضور در این مراسم، گفت: ثبتنام متقاضیان با سهمیهبندی میان اقشار مختلف جامعه اعم از دانشگاهیان فرهنگیان کارگران بازنشستگان روحانیون و بسیجیان و همچنین اقشار مختلف مردمی انجام گردیده و برنامهریزی برای اعزام ۱۳ کاروان اتوبوس نیز صورت پذیرفته است.
فرماندار بوشهر در ادامه تصریح کرد: تمامی تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای اساسی از جمله اسکان، تغذیه و حملونقل کاروانهای مردمی اندیشیده شده و دستگاههای اجرایی در آمادگی کامل برای برگزاری باشکوه و ایمن این مراسم قرار دارند.
فرماندار بوشهر با اشاره به نقش کلیدی رسانهها در انعکاس این رویداد بزرگ ملی، تأکید کرد: برای پوشش جامع و حرفهای این مراسم هماهنگیهای لازم برای اعزام صدا و سیمای بوشهر و نیز خبرنگاران صورت گرفته تا یک تیم کامل رسانهای متشکل از فعالان خبری، تصویربرداران و روایتگران همراه با کاروانهای مردمی اعزام شوند.
وی گفت: هدف از این همراهی ثبت و انتقال دقیق حماسه حضور مردم و بازتاب پیام وحدت مقاومت و بصیرت به سراسر کشور و جهان است.
فرماندار بوشهر با قدردانی از اهتمام مردم ولایتمدار و همراهی دستگاههای اجرایی، ابراز امیدواری کرد که شهرستان بوشهر بار دیگر همچون گذشته سربلند و حماسهآفرین در این رویداد ملی ظاهر شود و با حضور پرشور خود بار دیگر عشق و ارادت خویش را به آرمانهای انقلاب اسلامی و مقام والای رهبر شهید و عزیزمان به نمایش گذارد.
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