به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقابلی صبح سه‌ شنبه در جلسه ستاد اعزام به مراسم تشییع امام شهید انقلاب در آذربایجان‌ غربی با اشاره به اهمیت این مراسم در شرایط حساس کنونی، گفت: این رویداد بزرگ، جلوه‌ای از همبستگی ملی و تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل(ره) و امام شهید است و حضور باشکوه مردم، توطئه‌های دشمن را خنثی خواهد کرد.

وی با اشاره به ضرورت فراهم‌سازی زمینه حضور گسترده مردم در این مراسم افزود: ستادهای ‌شهرستانی با برنامه‌ریزی و نظارت دقیق، بستر لازم برای حضور اقشار مختلف مردم، علاقه‌مندان و دلدادگان به آرمان‌های انقلاب را فراهم کنند تا شاهد حضور پرشور و گسترده مردم استان در مراسم تشییع باشیم.

مقابلی گفت: حدود ۱۲ هزار نفر از مردم ولایت‌مدار این استان برای حضور در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید راهی شهرهای محل برگزاری این آیین خواهند شد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به استقبال گسترده مردم استان از این مراسم گفت: استقبال برای حضور در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید چشمگیر بوده و شمار متقاضیان حضور در این مراسم هر روز در حال افزایش است.

مقابلی همچنین از آمادگی رسانه‌های استان برای پوشش این مراسم خبر داد و افزود: خبرنگاران، عکاسان، مستندسازان و عوامل خبری از سانه‌های مختلف در آذربایجان‌غربی برای انعکاس این رویداد و پوشش مسیرهای اعزام و مراسم اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی ادامه داد: تمامی تمهیدات لازم برای اعزام، خدمات‌رسانی و رفاه زائران و شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده و تلاش شده است امکانات مورد نیاز به شکل مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

به گفته وی، امکانات لازم برای اسکان علاقه‌مندان نیز فراهم شده و ستادهای شهرستانی در سراسر استان با هدف هماهنگی و تسهیل حضور مردم در این مراسم تشکیل شده‌اند.

معاون سیاسی، اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی زمان حرکت کاروان‌های مردمی را ۱۳ تیر و زمان بازگشت آنان را ۱۶ تیر اعلام کرد.

مقابلی با بیان اینکه مراسم تشییع رهبر شهید نمادی از پیوند عمیق ملت ایران با آرمان‌های انقلاب و نظام است، گفت: حضور گسترده مردم در این آیین، جلوه‌ای از عشق و وفاداری آنان به کشور، انقلاب و رهبری خواهد بود.

وی افزود: این حضور، پیام روشنی از وحدت و انسجام ملی به همراه دارد و نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده مردم در صیانت از انقلاب و کشور است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی همچنین اظهار کرد: مردم همواره یکی از مهم‌ترین ارکان اقتدار کشور بوده‌اند و حضور آنان در صحنه‌های مختلف، از جمله مراسم تشییع رهبر شهید، بیانگر همبستگی ملی و پشتیبانی از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

مراسم تشییع رهبر شهید طی روزهای ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ تیرماه در شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس برگزار خواهد شد.