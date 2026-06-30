فرماندار اسلامشهر: مقدمات اسکان و پذیرایی از زائران فراهم است

نوراله طاهری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل اسلامشهر برای میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.
وی که فرماندار اسلامشهر و رئیس ستاد وداع و تشییع این شهرستان است، اظهار کرد: در آستانه مراسم وداع و تشییع پیکر پاک رهبر شهید، شهرستان اسلامشهر نیز مسئولیتهایی را در این رویداد ملی بر عهده گرفته و آمادگی لازم برای استقبال، اسکان و پذیرایی از کاروانهای اعزامی را دارد.
طاهری افزود: کاروانهایی از استانهای کرمانشاه، لرستان و همدان به شهرستان اسلامشهر اعزام خواهند شد و تمامی مقدمات لازم برای اسکان، پذیرایی، توقف اتوبوسها و اعزام زائران به تهران پیشبینی شده است.
وی با تأکید بر اینکه متناسب با ظرفیت و امکانات شهرستان، خدمات مورد نیاز به زائران ارائه خواهد شد، گفت: شورای تأمین، ائمه جمعه، شهرداران، دستگاههای خدماترسان، اداره ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، مساجد و همچنین خانوادههایی که برای میزبانی اعلام آمادگی کردهاند، در این خدمترسانی مشارکت دارند.
فرماندار اسلامشهر تصریح کرد: تمامی بخشهای شهرستان برای استقبال از میهمانان آماده هستند و تلاش خواهیم کرد برنامههای اسکان، پذیرایی و اعزام زائران بدون هیچگونه خللی انجام شود.
طاهری با قدردانی از راهاندازی پویش مردمی میزبانی از زائران، از شهروندان خواست برای حضور در مراسم، هماهنگیهای لازم را با مجموعه بسیج و سپاه انجام داده و نسبت به ثبتنام اقدام کنند تا برنامهریزیهای لازم صورت گیرد.
وی در پایان با اشاره به ابعاد بینالمللی این مراسم، خاطرنشان کرد: تشییع رهبر شهید رویدادی تاریخی و ماندگار خواهد بود و حضور گسترده مردم، جلوهای از وحدت، مقاومت و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت.
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